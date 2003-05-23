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Постер фильма Отец и сын
6.4
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6.4

Отец и сын

, 2003
Father and Son
Нидерланды, Италия, Германия, Россия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Отец и сын
6.4

О фильме

На верхнем этаже под самой крышей старого дома живет маленькая семья – отец и сын.

Отец ушел из действующей армии, покинул свой любимый летный полк: поставил точку на военной карьере не по своей воле – так сложились обстоятельства. Он был участником боевых действий, а теперь, в начале зрелости, уволен в запас. Когда он был курсантом авиационного училища, в его жизни была первая и единственная любовь – девушка, которая стала его женой, родила ему сына. Им было тогда по двадцать лет. Жена умерла молодой. Эта любовь осталась его сокровенным неповторимым счастьем.

Сын вырос, как и отец, он, наверное, будет военным. В чертах сына отец видит постоянное напоминание о жене, он не отделяет сына от своей неизжитой любви: в этом его единение с любимой. Поэтому отец не представляет своей жизни без сына, а сын преданно и глубоко любит отца. Сыновье чувство, зародившееся еще в детстве, с возрастом усиливается инстинктивной, не осмысляемой до конца нравственной ответственностью и подвергается испытаниям жизни. Сын наследует отцу. Их любовь почти мифологического свойства и масштаба. Так не бывает в реальности, это коллизия сказки.

В ролях

Андрей Щетинин
Father
Алексей Неймышев
Aleksei, the Son
Александр Разбаш
Александр Разбаш
Sasha
Федор Лавров
Федор Лавров
Fyodor
Марина Засухина
Girl
Анна Алексахина
Анна Алексахина
Джейм Фрейтас
João Gonçalves
Светлана Свирко
Режиссер Александр Сокуров
Сценарист Сергей Потепалов
Композитор Сигле, Андрей Рейнгардтович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды / Италия / Германия / Россия / Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 23 мая 2003
Дата выхода
12 сентября 2003 Россия 16+
18 сентября 2003 Беларусь
18 сентября 2003 Казахстан
18 сентября 2003 Украина
Сборы в мире $73 351
Производство Zero-Film, Lumen Films, Nikola Film
Другие названия
Otets i syn, Father and Son, Padre e hijo, Pai e Filho, Apa és fia, Baba ve Oğul, Ojciec i syn, Padre e figlio, Pateras kai gios, Père et fils, Père, fils, Tata si fiu, Vater und Sohn, Отац и син, Отец и сын, ファザー、サン, 父与子, 父子迷情

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 8 декабря 2020

Отзывы о фильме

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