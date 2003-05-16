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Убить короля Убить короля
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To Kill a King

Убить короля, 2003

2003 / Великобритания / Германия
5.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Англия, 1645 год. Близится к концу кровопролитная Гражданская война. Одержав победу над войсками тирана Карла I, великие полководцы Фейрфакс и Кромвель намерены восстановить из пепла разрушенную страну и вернуть народу долгожданный мир. Но когда стихает грохот пушек, за дело берется политика, вбивая клин отчуждения между верными друзьями. Решительный лорд Кромвель хочет казнить короля, но дипломатичный Томас Фейрфакс, над которым довлеет его властная жена-монархистка, предпочитает сделку с парламентом. Не рассчитывая на помощь Фейрфакса, Кромвель решает в одиночку вершить судьбу своего государства...

5.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 9 октября 2003
Премьера в мире 16 мая 2003
Возраст 12+
Режиссер
Майк Баркер
В ролях
Тим Рот
Тим Рот
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Корин Редгрейв
Финбар Линч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убить короля 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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