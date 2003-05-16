Убить короля, 2003

Англия, 1645 год. Близится к концу кровопролитная Гражданская война. Одержав победу над войсками тирана Карла I, великие полководцы Фейрфакс и Кромвель намерены восстановить из пепла разрушенную страну и вернуть народу долгожданный мир. Но когда стихает грохот пушек, за дело берется политика, вбивая клин отчуждения между верными друзьями. Решительный лорд Кромвель хочет казнить короля, но дипломатичный Томас Фейрфакс, над которым довлеет его властная жена-монархистка, предпочитает сделку с парламентом. Не рассчитывая на помощь Фейрфакса, Кромвель решает в одиночку вершить судьбу своего государства...