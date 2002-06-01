[последние слова]

Повар [рассказывая историю Россу, который спит на пассажирском сиденье] Помню, как-то раз, говорю тебе, мне было... мне было лет... не знаю, четыре, пять, что-то в этом роде. У нас была старая собака... и у неё было щенков... И вот я зашёл в ванную однажды, а моя мама стояла там... на коленях. У собаки было около восьми щенков, и мама наклонилась и... убивала каждого из этих маленьких щенков в ванной... И я помню, как спросил: "Почему?"... Она ответила: "Я просто убиваю то, о чём не могу заботиться"... Тогда моя мама посмотрела на меня и сказала... "Жаль, что я не могу так сделать с тобой"... Может быть, она... может быть, ей стоило бы.