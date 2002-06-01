Метедрин. Метамфетамин. Мет... Миллионы людей, от "золотой молодежи" до простых работяг и тинэйджеров потребляют его в астрономических количествах. Мет – американский наркотик номер один, производимый в кустарных лабораториях от побережья до побережья. Нюхаемый, съедаемый или вкалываемый ради неповторимого ощущения безграничного могущества.
Росс, безработный студент-недоучка, знакомится в доме своего дилера "Паука" Майка с производителем метамфетамина Куком и его подружкой-стриптизершей. Так началось стремительное, головокружительное трехдневное путешествие Росса по волнам безумия, в котором он потерял представление не только о времени и месте, но и самом себе. Сможет ли он вернуться?
|21 августа 2003
|Россия
|Екатеринбург Арт
|12 декабря 2003
|Австрия
|21 августа 2003
|Беларусь
|5 ноября 2003
|Бельгия
|14 марта 2003
|Бразилия
|18
|28 ноября 2003
|Великобритания
|24 февраля 2005
|Венгрия
|18
|7 августа 2013
|Германия
|19 сентября 2003
|Дания
|15
|8 октября 2004
|Испания
|18
|21 августа 2003
|Казахстан
|6 сентября 2002
|Канада
|12 декабря 2003
|Литва
|12 марта 2004
|Мексика
|7 февраля 2003
|Норвегия
|18
|1 июня 2002
|США
|21 августа 2003
|Украина
|17 октября 2003
|Финляндия
|K-18
|3 июня 2004
|Чехия
|5 сентября 2003
|Швеция
|15
|6 февраля 2004
|Эстония
|19 июня 2004
|Япония
|R18+
В этом фильме насчитывается более 5 000 монтажных склеек, что является рекордом.