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Постер фильма Высший пилотаж
6.8
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6.8

Высший пилотаж

, 2002
Spun
США, Швеция / криминал, драма, комедия / 18+
Постер фильма Высший пилотаж
6.8

О фильме

Метедрин. Метамфетамин. Мет... Миллионы людей, от "золотой молодежи" до простых работяг и тинэйджеров потребляют его в астрономических количествах. Мет – американский наркотик номер один, производимый в кустарных лабораториях от побережья до побережья. Нюхаемый, съедаемый или вкалываемый ради неповторимого ощущения безграничного могущества.

Росс, безработный студент-недоучка, знакомится в доме своего дилера "Паука" Майка с производителем метамфетамина Куком и его подружкой-стриптизершей. Так началось стремительное, головокружительное трехдневное путешествие Росса по волнам безумия, в котором он потерял представление не только о времени и месте, но и самом себе. Сможет ли он вернуться?

В ролях

Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Росс
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Спайдер Майк
Мина Сувари
Мина Сувари
Cookie
Патрик Фьюджит
Патрик Фьюджит
Frisbee
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Ники
Микки Рурк
Микки Рурк
Повар
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Алексис Аркетт
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Клои Хантер
April Love
Джулия Мендоса
La Sadgirl
Дебора Харри
Режиссер Юнас Окерлунд
Сценарист Уилл Де Лос Сантос, Крейтон Веро
Композитор Билли Корган
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Швеция
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 июня 2002
Дата выхода
21 августа 2003 Россия Екатеринбург Арт
12 декабря 2003 Австрия
21 августа 2003 Беларусь
5 ноября 2003 Бельгия
14 марта 2003 Бразилия 18
28 ноября 2003 Великобритания
24 февраля 2005 Венгрия 18
7 августа 2013 Германия
19 сентября 2003 Дания 15
8 октября 2004 Испания 18
21 августа 2003 Казахстан
6 сентября 2002 Канада
12 декабря 2003 Литва
12 марта 2004 Мексика
7 февраля 2003 Норвегия 18
1 июня 2002 США
21 августа 2003 Украина
17 октября 2003 Финляндия K-18
3 июня 2004 Чехия
5 сентября 2003 Швеция 15
6 февраля 2004 Эстония
19 июня 2004 Япония R18+
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $692 065
Производство Muse Productions, Brink Films, Little Magic Films
Другие названия
Spun, Adicción, A por, Bulanık, Cracké, Craqué, Doze, Pilves, Spun - Sem Limites, Spun - syöksykierteessä, Spun - Viagem Radical, Spun: Leben im Rausch, The Cook, Zadet, Εξάρτηση, Въртележка, Высший пилотаж, スパン, 天旋地幻

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[последние слова]
Повар [рассказывая историю Россу, который спит на пассажирском сиденье] Помню, как-то раз, говорю тебе, мне было... мне было лет... не знаю, четыре, пять, что-то в этом роде. У нас была старая собака... и у неё было щенков... И вот я зашёл в ванную однажды, а моя мама стояла там... на коленях. У собаки было около восьми щенков, и мама наклонилась и... убивала каждого из этих маленьких щенков в ванной... И я помню, как спросил: "Почему?"... Она ответила: "Я просто убиваю то, о чём не могу заботиться"... Тогда моя мама посмотрела на меня и сказала... "Жаль, что я не могу так сделать с тобой"... Может быть, она... может быть, ей стоило бы.

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