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В поисках Немо В поисках Немо
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Finding Nemo

В поисках Немо, 2003

2003 / США
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Немо – молодая рыба-клоун, которая страдает от гиперопеки своего отца Марлина и мечтает отплыть хотя бы немного подальше от скучной безопасной территории, чтобы посмотреть океан. Попытка Немо доказать отцу, что он уже взрослый, приводит к серьезным неприятностям – сын оказывается в руках рыболовов. Теперь Марлину предстоит проплыть через весь океан, чтобы найти и спасти своего единственного сына. 

  • Черепаху Крэша озвучил режиссер Эндрю Стэнтон. Он совершенно не собирался этого делать, но озвучивал ее в черновом варианте фильма, и это так всем понравилось на тестовых показах, что было решено сохранить голос режиссера и в итоговой версии фильма. 
  • Аниматоры Pixar создали для фильма слишком реалистичную воду, которую пришлось целенаправленно делать более фальшивой, чтобы люди не подумали, что это настоящий океан. 
  • Большую белую акулу в фильме зовут Брюс. Брюс – это прозвище, которое дали бутафорской акуле во время съемок фильма «Челюсти». Ее так назвали в честь юриста Стивена Спилберга Брюса М. Рэмера. 
  • Изначально история жены Марлина должна была раскрываться постепенно, через воспоминания Марлина, по мере развития сюжета. 
  • Озвучивая пеликана, который несет в своем клюве Марлина и Дори, актер Джеффри Раш держал свой язык пальцами. 

Главные герои этой истории – две рыбки-клоуны, живущие на Большом Барьерном рифе, – Марлин и его сын Немо. Немо становится жертвой дайвера, дантиста из Сиднея, тот ловит его и сажает в аквариум. Марлин, в жизни не покидавший свой риф, отправляется в одиссею в открытый океан на поиски своего сына. В наполненном опасностями путешествии его сопровождает Дори, ужасно дружелюбная и чрезвычайно забывчивая рыбка. Тем временем, отчаянный пленник и его заточенные в аквариуме друзья по несчастью вынашивают план побега из стеклянной тюрьмы...

7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 25 декабря 2003
Премьера в мире 30 мая 2003
Возраст 0+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Эндрю Стэнтон
Эндрю Стэнтон
В ролях
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Эллен ДеДженерес
Эллен ДеДженерес
Александер Гулд
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Все актеры и съемочная группа
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