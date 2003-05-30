В поисках Немо, 2003

Главные герои этой истории – две рыбки-клоуны, живущие на Большом Барьерном рифе, – Марлин и его сын Немо. Немо становится жертвой дайвера, дантиста из Сиднея, тот ловит его и сажает в аквариум. Марлин, в жизни не покидавший свой риф, отправляется в одиссею в открытый океан на поиски своего сына. В наполненном опасностями путешествии его сопровождает Дори, ужасно дружелюбная и чрезвычайно забывчивая рыбка. Тем временем, отчаянный пленник и его заточенные в аквариуме друзья по несчастью вынашивают план побега из стеклянной тюрьмы...