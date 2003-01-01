На улицах Санкт-Петербурга романтичный юноша Леша знакомится с девушкой. Незнакомка, представившаяся Олей, принимает его приглашение прогуляться. Правда, беседу молодых людей то и дело прерывают телефонные звонки, на которые Оля отвечает не слишком охотно. На Дворцовой площади к компании присоединяется Лешин друг Петр. В отличие от своего мечтательного приятеля, он производит впечатление человека сурового и мужественного. Оля признается, что такие мужчины ей по душе, и начинает флиртовать с Петром. Втроем они продолжают гулять по городу, поднимаются на купол Исаакиевского собора, при этом Оля по-прежнему время от времени отвлекается на телефонную беседу с одним и тем же абонентом. Долгая прогулка завершается в клубе, где Оля знакомит парней со своим женихом Севой…
Девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно.
|25 сентября 2003
|Россия
|RWV Film
|6+
|26 сентября 2003
|Беларусь
|26 сентября 2003
|Казахстан
|1 января 2003
|США
|26 сентября 2003
|Украина