На улицах Санкт-Петербурга романтичный юноша Леша знакомится с девушкой. Незнакомка, представившаяся Олей, принимает его приглашение прогуляться. Правда, беседу молодых людей то и дело прерывают телефонные звонки, на которые Оля отвечает не слишком охотно. На Дворцовой площади к компании присоединяется Лешин друг Петр. В отличие от своего мечтательного приятеля, он производит впечатление человека сурового и мужественного. Оля признается, что такие мужчины ей по душе, и начинает флиртовать с Петром. Втроем они продолжают гулять по городу, поднимаются на купол Исаакиевского собора, при этом Оля по-прежнему время от времени отвлекается на телефонную беседу с одним и тем же абонентом. Долгая прогулка завершается в клубе, где Оля знакомит парней со своим женихом Севой…