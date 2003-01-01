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Постер фильма Прогулка
Постер фильма Прогулка
Постер фильма Прогулка
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
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Киноафиша Фильмы Прогулка

Прогулка

Progulka 18+
Билеты от 170 ₽

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О фильме

На улицах Санкт-Петербурга романтичный юноша Леша знакомится с девушкой. Незнакомка, представившаяся Олей, принимает его приглашение прогуляться. Правда, беседу молодых людей то и дело прерывают телефонные звонки, на которые Оля отвечает не слишком охотно. На Дворцовой площади к компании присоединяется Лешин друг Петр. В отличие от своего мечтательного приятеля, он производит впечатление человека сурового и мужественного. Оля признается, что такие мужчины ей по душе, и начинает флиртовать с Петром. Втроем они продолжают гулять по городу, поднимаются на купол Исаакиевского собора, при этом Оля по-прежнему время от времени отвлекается на телефонную беседу с одним и тем же абонентом. Долгая прогулка завершается в клубе, где Оля знакомит парней со своим женихом Севой…

  • Фильм получил премии 25-го Московского кинофестиваля, кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг), 13-го Международного фестиваля восточноевропейского кино в Котбусе (Германия), Международного фестиваля в Кливленде, США. 
  • Дуня Смирнова, написавшая сценарий фильма, не в первый раз сотрудничает с режиссером и продюсером Алексеем Учителем. Ранее они работали вместе над картинами «Последний герой» (1992), «Мания Жизели» (1995), «Дневник его жены» (2000) и другими. 
  • В 2010 году Ирина Пегова (Оля) и Евгений Гришковец (Сева) вместе снимались в фильме «Московский фейерверк».

 Девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 1 января 2003
Дата выхода
25 сентября 2003 Россия RWV Film 6+
26 сентября 2003 Беларусь
26 сентября 2003 Казахстан
1 января 2003 США
26 сентября 2003 Украина
Сборы в мире $12 231
Производство Rock Films
Другие названия
Progulka, The Stroll, Der Spaziergang, Pasivaikščiojimas, Przechadzka, Прогулка
Режиссер
Алексей Учитель
Алексей Учитель
В ролях
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Андрей Казаков
Андрей Казаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
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Полное расписание и билеты

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12 июля 2016 10:16
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«Прогулка» в кинотеатрах

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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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