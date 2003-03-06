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Постер фильма Ловец снов
6.1
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6.1

Ловец снов

, 2003
Dreamcatcher
США, Канада, Австралия / фантастика, ужасы / 18+
Постер фильма Ловец снов
6.1

Причины посмотреть

О фильме

Четверо тридцатипятилетних мужчин, которых связывают воспоминания детства и необычные экстрасенсорные способности, собираются в лесном домике на традиционную ежегодную охоту. Пока что никто из них не подозревает, что в этот раз вместо приятно проведенного времени героев ждет схватка с инопланетным злом, распространяющимся по занесенным снегом окрестностям.

Четверо приятелей, друзей еще со школьной скамьи, отправляются в глубь лесов на севере штата Мэн на ежегодную охоту. Члены четверки объединены сверхъестественной силой, связавших их крепчайшими узами братства, которая появилась между ними в детстве, когда они спасли от хулиганов паренька Даддитса, больного синдромом Дауна. Но когда друзья собираются вместе в лесной хижине, то вместо ожидаемой теплой веселой атмосферы над ними начинает сгущаться абсолютное зло, приносящее гибель. Сначала к ним попадает незнакомец – затерявшийся в лесу охотник, которому и невдомек, что его организм поражен смертельным вирусом. А вслед за ним возникает неистовствующий снежный буран, в эпицентре которого движется нечто еще более зловещее: смертельно опасная инопланетная сущность, готовая поглотить на своем пути все живое. Впереди – крупнейшее противостояние ужасу, не имеющему аналогов.

В ролях

Морган Фриман
Морган Фриман
Col. Abraham Curtis
Томас Джейн
Томас Джейн
Генри
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Бивер
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Jonesy
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Owen
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Pete
Донни Уолберг
Донни Уолберг
Duddits
Mikey Holekamp
Young Henry
Рис Томпсон
Young Beaver
Джакомо Бессато
Young Jonesy
Режиссер Лоуренс Кэздан
Сценарист Стивен Кинг, Уильям Голдман, Лоуренс Кэздан
Композитор Джеймс Ньютон Ховард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада / Австралия
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 10 апреля 2003
Премьера в мире 6 марта 2003
Дата выхода
5 июня 2003 Россия 16+
2 апреля 2003 Австралия
5 июня 2003 Беларусь
21 марта 2003 Бразилия
24 апреля 2003 Великобритания
9 апреля 2003 Германия
25 апреля 2003 Греция
21 марта 2003 Дания 15
5 июня 2003 Казахстан
27 марта 2003 Канада
17 апреля 2003 Нидерланды
21 марта 2003 США
5 июня 2003 Украина
16 апреля 2003 Франция
10 июля 2003 Чехия 12+
8 мая 2003 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $68 000 000
Сборы в мире $81 240 406
Производство Castle Rock Entertainment, Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Другие названия
Dreamcatcher, El cazador de sueños, Snovolovka, Álomcsapda, Dreamcatcher : L'Attrape-rêves, Drömfångare, Düş Kapanı, El Atrapa Sueños, El caçador de somnis, L'acchiappasogni, L'attrapeur de rêves, Łowca snów, Người Giữ Giấc Mơ, O Apanhador de Sonhos, O Caçador de Sonhos, Oneiropagida, Pavučina snů, Sapnų gaudyklė, Talismanul viselor, Unenäopüüdja, Unensieppaaja, Zamka za snove, Ονειροπαγίδα, Капан за сънища, Ловец снов, Ловець снів, ドリームキャッチャー（2003）, 捕夢網, 드림캐쳐, El cazador de sueños (Dreamcatcher), ドリームキャッチャー：2003, Dreamcatcher - Stephen King, Dreamcatcher, l'attrape-rêves, 劫梦惊魂, 漏网之灵

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 9 марта 2021
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саундтрек фильма Ловец снов

Цитаты

Gary 'Jonesy' Jones Иди на х#й.
Mr. Gray Я знаю, что означает это выражение. Я изучал раздел с грязной лексикой в вашем хранилище памяти. Довольно отвратительно, должен сказать.
Gary 'Jonesy' Jones Как насчёт этого, мистер Грей? Съешь д#рмо и сдохни.

Наша рецензия

«Ловец снов» - это смесь триллера и психологической драмы (но при этом вовсе не психологический триллер). Смотря этот фильм не испытываешь того необъяснимого, заседающего где-то глубоко внутри тебя ужаса, какой возникает при просмотре японских ужастиков, а находишься в напряжении, ожидая очередного «неожиданного» грохота или «резкого» появления на экране какой-нибудь мерзкой инопланетной твари. Завязка незамысловатая: четверо друзей отдавая дань многолетней традиции, направляются в лес…

Отзывы о фильме

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