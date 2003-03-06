Четверо тридцатипятилетних мужчин, которых связывают воспоминания детства и необычные экстрасенсорные способности, собираются в лесном домике на традиционную ежегодную охоту. Пока что никто из них не подозревает, что в этот раз вместо приятно проведенного времени героев ждет схватка с инопланетным злом, распространяющимся по занесенным снегом окрестностям.
Четверо приятелей, друзей еще со школьной скамьи, отправляются в глубь лесов на севере штата Мэн на ежегодную охоту. Члены четверки объединены сверхъестественной силой, связавших их крепчайшими узами братства, которая появилась между ними в детстве, когда они спасли от хулиганов паренька Даддитса, больного синдромом Дауна. Но когда друзья собираются вместе в лесной хижине, то вместо ожидаемой теплой веселой атмосферы над ними начинает сгущаться абсолютное зло, приносящее гибель. Сначала к ним попадает незнакомец – затерявшийся в лесу охотник, которому и невдомек, что его организм поражен смертельным вирусом. А вслед за ним возникает неистовствующий снежный буран, в эпицентре которого движется нечто еще более зловещее: смертельно опасная инопланетная сущность, готовая поглотить на своем пути все живое. Впереди – крупнейшее противостояние ужасу, не имеющему аналогов.
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