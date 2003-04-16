Ограбление по-французски, 2003

Даниэль Форей – главарь банды обычных парижских грабителей. Он мечтает об идеальном ограблении. Особняк богатого ювелира в далеком американском городе Чикаго кажется ему заманчивой и достойной добычей, будущим шедевром в его "послужном списке". Со своими верными напарниками приезжает в город, и тут начинаются настоящие приключения. Грабители оказываются не в той части города, ссорятся с местной чернокожей группировкой, угоняют тачку одного из боссов чикагской мафии и только после этого взламывают и грабят заветный дом. Однако не миллионера-ювелира, как они думают, а...господина Заметти, крестного отца всей чикагской мафии. Теперь у незадачливых французов на хвосте не только афро-американская банда Ламара, но и вся чикагская мафия! В довершение всего, за ними начинает охотиться ФБР: бумаги, похищенные из дома чикагского босса, позарез нужны правосудию.