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Ограбление по-французски Ограбление по-французски
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Crime Spree

Ограбление по-французски, 2003

2003 / Франция / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Даниэль Форей – главарь банды обычных парижских грабителей. Он мечтает об идеальном ограблении. Особняк богатого ювелира в далеком американском городе Чикаго кажется ему заманчивой и достойной добычей, будущим шедевром в его "послужном списке". Со своими верными напарниками приезжает в город, и тут начинаются настоящие приключения. Грабители оказываются не в той части города, ссорятся с местной чернокожей группировкой, угоняют тачку одного из боссов чикагской мафии и только после этого взламывают и грабят заветный дом. Однако не миллионера-ювелира, как они думают, а...господина Заметти, крестного отца всей чикагской мафии. Теперь у незадачливых французов на хвосте не только афро-американская банда Ламара, но и вся чикагская мафия! В довершение всего, за ними начинает охотиться ФБР: бумаги, похищенные из дома чикагского босса, позарез нужны правосудию.

5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 26 июня 2003
Премьера в мире 16 апреля 2003
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Режиссер
Брэд Мирман
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Рено
Саид Тагмауи
Саид Тагмауи
Стефан Фрейсс
Альбер Дре
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ограбление по-французски 2 постера
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Ограбление по-французски

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