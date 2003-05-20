Анна с мужем и двумя детьми приезжает в свой загородный дом, чтобы укрыться от одной напасти, но попадает в еще большую беду. В доме поселились незванные гости, которые не желают убираться прочь и убивают хозяина. Анне с сыном и дочерью удается бежать, но идти им некуда, ни одна дверь в ближайшей деревне не откроется на их стук. Это лишь завязка последующих событий: внезапно исчезает сын, и Анна с дочерью пытаются отыскать его в мрачном безмолвии туманной ночи...