Отзывы о фильме
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Анна с мужем и двумя детьми приезжает в свой загородный дом, чтобы укрыться от одной напасти, но попадает в еще большую беду. В доме поселились незванные гости, которые не желают убираться прочь и убивают хозяина. Анне с сыном и дочерью удается бежать, но идти им некуда, ни одна дверь в ближайшей деревне не откроется на их стук. Это лишь завязка последующих событий: внезапно исчезает сын, и Анна с дочерью пытаются отыскать его в мрачном безмолвии туманной ночи...
|28 августа 2003
|Россия
|16+
|23 января 2004
|Австрия
|15 сентября 2003
|Беларусь
|17 октября 2003
|Великобритания
|1 января 2004
|Германия
|23 июля 2004
|Греция
|21 мая 2004
|Испания
|4 июня 2004
|Италия
|15 сентября 2003
|Казахстан
|16 апреля 2004
|Норвегия
|15
|21 декабря 2021
|США
|R
|15 сентября 2003
|Украина
|8 октября 2003
|Франция
На всём протяжении фильма отсутствует музыкальное сопровождение.