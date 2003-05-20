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Постер фильма Время волков
6.1
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6.1

Время волков

, 2002
The Time of the Wolf / Le temps du loup
Франция, Австрия, Германия / драма / 18+
Постер фильма Время волков
6.1

О фильме

Анна с мужем и двумя детьми приезжает в свой загородный дом, чтобы укрыться от одной напасти, но попадает в еще большую беду. В доме поселились незванные гости, которые не желают убираться прочь и убивают хозяина. Анне с сыном и дочерью удается бежать, но идти им некуда, ни одна дверь в ближайшей деревне не откроется на их стук. Это лишь завязка последующих событий: внезапно исчезает сын, и Анна с дочерью пытаются отыскать его в мрачном безмолвии туманной ночи...

В ролях

Изабель Юппер
Изабель Юппер
Anne Laurent
Беатрис Даль
Беатрис Даль
Lise Brandt
Патрис Шеро
Патрис Шеро
Thomas Brandt
Рона Хартнер
Морис Бенишу
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Koslowski
Серж Рябукин
Брижит Роюан
Брижит Роюан
Béa
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Eva Laurent
Lucas Biscombe
Ben Laurent
Hakim Taleb
Young runaway
Даниэль Дюваль
Georges Laurent
Режиссер Михаэль Ханеке
Сценарист Михаэль Ханеке
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Австрия / Германия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 20 мая 2003
Дата выхода
28 августа 2003 Россия 16+
23 января 2004 Австрия
15 сентября 2003 Беларусь
17 октября 2003 Великобритания
1 января 2004 Германия
23 июля 2004 Греция
21 мая 2004 Испания
4 июня 2004 Италия
15 сентября 2003 Казахстан
16 апреля 2004 Норвегия 15
21 декабря 2021 США R
15 сентября 2003 Украина
8 октября 2003 Франция
MPAA R
Сборы в мире $499 149
Производство Les Films du Losange, Wega Film, Bavaria Film
Другие названия
Le temps du loup, Time of the Wolf, El tiempo del lobo, O Tempo do Lobo, Vargens tid, Wolfzeit, Čas Vlkov, Čas Vlků, Czas wilka, Farkasok ideje, Hundi aeg, I ora tou lykou, Il tempo dei lupi, Kurdun günü, Suden aika, Ulvetid, Ulvetider, Vreme de Restriște, Vreme vuka, Vučje doba, Zamaneh gorg, Η ώρα του λύκου, Времето на вълка, Время волков, タイム・オブ・ザ・ウルフ, 恶狼年代, 惡狼年代, 狼族时代, 狼的时代

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

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