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Признания опасного человека Признания опасного человека
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Confessions of a Dangerous Mind

Признания опасного человека, 2002

2002 / США / Австралия / Германия / Канада
7.3 Оцените
10 голосов
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После того как неудачника Чака Барриса выгоняют из бара за драку, агент ЦРУ Джим Берд вербует его в качестве киллера. Во время миссии ЦРУ в Хельсинки он встречает оперативницу Патрисию Уотсон, с которой у них начинается роман. Позже Берд рассказывает ему, почему ЦРУ выбрало его в качестве убийцы: Баррис – сын маньяка и воспитывался своей матерью как девочка, из-за чего «соответствовал профилю». Столкнувшись с неприятной правдой о себе, герой начинает выходить из-под контроля, становясь опасным не только для себя, но и для любящих его людей… 

  • Джулия Робертс и Дрю Бэрримор согласились на низкий гонорар всего в 250 тысяч долларов в качестве услуги своему другу, режиссеру фильма Джорджу Клуни. Другие его друзья из фильма, Брэд Питт и Мэтт Дэймон, вообще снялись в камео бесплатно.
  • Сценарист фильма Чарли Кауфман был недоволен тем, как Джордж Клуни отнесся к его сценарию. Он сказал: «Я потратил много времени, работая над сюжетом, но Клуни не интересовало то, что интересовало меня. Я не испытываю к нему никакой неприязни, но предпочитаю делать вид, что этот фильм не имеет ко мне отношения». 
  • Экскурсовод говорит, что в ее любимом шоу снималась Розмари Клуни, тетя Джорджа Клуни. Ее песня «Нет бизнеса лучше шоу-бизнеса» играет в финальных титрах.

Чак Бэррис — популярный телеведущий. Самые красивые женщины добиваются его внимания. Но никто не знает, что он уже давно завербован ЦРУ и стал высокооплачиваемым убийцей. Телевизионное шоу — отличное прикрытие для его двойной игры. Чак даже сам возит победителей в экзотические уголки мира. Но вовсе не для того, чтобы устраивать им экскурсии...

7.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 10 апреля 2003
Премьера в мире 10 апреля 2003
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Джордж Клуни
Джордж Клуни
В ролях
Дик Кларк
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Мишель Суини
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Челси Сеси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Признания опасного человека 1 постер
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Признания опасного человека
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Наша рецензия
Не кажется ли вам, что в последнее время сняли много фильмов, действие которых происходит в середине 20 века и основано на реальных событиях, чьих-то воспоминаниях. «Признание опасного человека» тоже из этой серии. Правда, в реальность показанных в нем событий верится с трудом: то ли сама история жизни Чака Берриса слишком неправдоподобная, то ли таково ее «воспроизведение» на экране… Сюжетная линия такова. Жил-был мальчик, которого звали Чакки. Он не нравился девочкам и из-за этого сильно…
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