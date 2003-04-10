Признания опасного человека, 2002

После того как неудачника Чака Барриса выгоняют из бара за драку, агент ЦРУ Джим Берд вербует его в качестве киллера. Во время миссии ЦРУ в Хельсинки он встречает оперативницу Патрисию Уотсон, с которой у них начинается роман. Позже Берд рассказывает ему, почему ЦРУ выбрало его в качестве убийцы: Баррис – сын маньяка и воспитывался своей матерью как девочка, из-за чего «соответствовал профилю». Столкнувшись с неприятной правдой о себе, герой начинает выходить из-под контроля, становясь опасным не только для себя, но и для любящих его людей…
Чак Бэррис — популярный телеведущий. Самые красивые женщины добиваются его внимания. Но никто не знает, что он уже давно завербован ЦРУ и стал высокооплачиваемым убийцей. Телевизионное шоу — отличное прикрытие для его двойной игры. Чак даже сам возит победителей в экзотические уголки мира. Но вовсе не для того, чтобы устраивать им экскурсии...