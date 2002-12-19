Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь с уведомлением Любовь с уведомлением
Киноафиша Фильмы Любовь с уведомлением
Two Weeks Notice

Любовь с уведомлением, 2002

2002 / США / Австралия
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Миллионер Джордж Вейд не может сделать и шага без своего главного консультанта Люси Келсон. Она - высококлассный специалист в своем деле, но ее язвительный характер не дает покоя не только всем окружающим, но и ей самой! Основная работа, которой занимается Люси - это не корпорация, а сам Джордж. Шикарный, очаровательный, но изолировавший себя от мира человек, он скорее нуждается в ней как в няньке, чем в адвокате. И вот так на протяжении пяти лет Люси Келсон занимается всеми делами мистера Вейда: начиная от покупки ему одежды и заканчивая урегулированием проблем, связанных с его разводом.

Для блестящего адвоката, выпускницы Гарварда такая "карьера" не кажется слишком заманчивой, и Люси решает уйти. Несмотря на все нежелание Джорджа, ему все-таки приходится отпустить свою помощницу, но с условием, что она найдет себе достойную замену. После продолжительного поиска Люси нанимает молодого адвоката и очень честолюбивую молодую даму (Алисия Витт), которая сразу "кладет глаз " на своего симпатичного и богатого начальника.

Освободившись, наконец, от Джорджа, и его постоянных запросов, Люси готова начать новую жизнь, но нужно ли ей это?

Поставленный перед фактом, что Люси больше нет рядом, Джордж старается решить, наверное, самый сложный вопрос в своей жизни: не поздно ли еще сказать ей, что он ее любит.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2002
Премьера в России 27 февраля 2003
Премьера онлайн 15 апреля 2020
Премьера в мире 19 декабря 2002
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Режиссер
Марк Лоуренс
Марк Лоуренс
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Хью Грант
Хью Грант
Алисия Витт
Марк Феверстейн
Дана Ивей
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Любовь с уведомлением
Моя большая греческая свадьба 2
Моя большая греческая свадьба 2 (2016)
5.5
Наш бренд – кризис
Наш бренд – кризис (2015)
6.3
Любовь не по сценарию
Любовь не по сценарию (2014)
6.230769
Миддлтон
Миддлтон (2013)
7.1666665
Как выйти замуж за 3 дня
Как выйти замуж за 3 дня (2010)
7.35
Супруги Морган в бегах
Супруги Морган в бегах (2009)
6.225806
Все о Стиве
Все о Стиве (2009)
6.5833335
Предложение
Предложение (2009)
8.20958
27 свадеб
27 свадеб (2008)
7
Друг невесты
Друг невесты (2008)
6.6
Вкус жизни
Вкус жизни (2007)
7.923077
С глаз – долой, из чарта – вон!
С глаз – долой, из чарта – вон! (2007)
7.0833335
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Дневник Бриджит Джонс» Фильмы похожие на «Дневник Бриджит Джонс»
Постер фильма Любовь с уведомлением 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Любовь с уведомлением
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
С атмосферой праздника: 11 главных рождественских и новогодних фильмов последних лет Добрые и сказочные ленты, которые создадут праздничное настроение уже сейчас.  
Написать
12 декабря 2022 13:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше