Любовь с уведомлением, 2002

Миллионер Джордж Вейд не может сделать и шага без своего главного консультанта Люси Келсон. Она - высококлассный специалист в своем деле, но ее язвительный характер не дает покоя не только всем окружающим, но и ей самой! Основная работа, которой занимается Люси - это не корпорация, а сам Джордж. Шикарный, очаровательный, но изолировавший себя от мира человек, он скорее нуждается в ней как в няньке, чем в адвокате. И вот так на протяжении пяти лет Люси Келсон занимается всеми делами мистера Вейда: начиная от покупки ему одежды и заканчивая урегулированием проблем, связанных с его разводом.

Для блестящего адвоката, выпускницы Гарварда такая "карьера" не кажется слишком заманчивой, и Люси решает уйти. Несмотря на все нежелание Джорджа, ему все-таки приходится отпустить свою помощницу, но с условием, что она найдет себе достойную замену. После продолжительного поиска Люси нанимает молодого адвоката и очень честолюбивую молодую даму (Алисия Витт), которая сразу "кладет глаз " на своего симпатичного и богатого начальника.

Освободившись, наконец, от Джорджа, и его постоянных запросов, Люси готова начать новую жизнь, но нужно ли ей это?

Поставленный перед фактом, что Люси больше нет рядом, Джордж старается решить, наверное, самый сложный вопрос в своей жизни: не поздно ли еще сказать ей, что он ее любит.