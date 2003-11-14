Луни Тьюнз: Снова в деле, 2003

Багс Банни и Даффи Дак снова идут на выручку Голливуду, только на этот раз действие анимационного сюжета разворачивается в реальной жизни. Наши любимые герои, которым не мешало бы поучиться хорошим манерам, в который раз с головой окунаются в сумасшедшие приключения. Поиски пропавшего человека и огромного мифического алмаза приводят Багса и Даффи сначала в Лас-Вегас, а затем в непроходимые джунгли Африки.

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