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Луни Тьюнз: Снова в деле Луни Тьюнз: Снова в деле
Киноафиша Фильмы Луни Тьюнз: Снова в деле
Looney Tunes: Back in Action

Луни Тьюнз: Снова в деле, 2003

2003 / США
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Багс Банни и Даффи Дак снова идут на выручку Голливуду, только на этот раз действие анимационного сюжета разворачивается в реальной жизни. Наши любимые герои, которым не мешало бы поучиться хорошим манерам, в который раз с головой окунаются в сумасшедшие приключения. Поиски пропавшего человека и огромного мифического алмаза приводят Багса и Даффи сначала в Лас-Вегас, а затем в непроходимые джунгли Африки.
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 18 декабря 2003
Премьера в мире 14 ноября 2003
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джо Данте
Джо Данте
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Тимоти Долтон
Хезер Локлир
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Стив Мартин
Стив Мартин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Луни Тьюнз: Снова в деле 2 постера
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Лавры Кролика Роджера – точнее, лавры его создателей – до сих пор многим в Америке не дают покоя. Со времен блестящей земекисовской экранизации романа Гэри Вульфа была произведена не одна попытка совместить людей и мультяшек в одном мире, в одной гибридной реальности: «Луни Тьюнз: Снова в деле» – очередной марш-бросок на эту странную территорию. На сей раз главными героями выступают креатуры Warner Bros. – кролик Багз Банни и безумный черный селезень Даффи Дак, острословы и весельчаки, легко…
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саундтрек мультфильма Луни Тьюнз: Снова в деле
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8 фильмов, классно совмещающих мультипликацию и реальность 20 мая состоялась премьера новых «Чипа и Дейла», выпрыгнувших их мультреальности и действующих в мире людей. Киноафиша вспоминает другие подобные примеры.  
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3 июня 2022 17:59
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