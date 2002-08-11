Во время Второй мировой войны подводная лодка U.S.S. «Тигровая акула» совершает спасательную операцию. Экипаж спасает троих выживших – британскую медсестру Клэр Пейдж и еще двух человек. Вскоре команда замечает приближающийся немецкий эсминец. Подлодка несколько раз сталкивается с ним, получая повреждения. Лейтенант Брайс обнаруживает, что раненый выживший на самом деле немецкий военнопленный. Для команды, запертой вместе в узких коридорах субмарины, это плавание постепенно становится путешествием в сенсорные иллюзии, ментальные заблуждения и беглый страх, которые таятся в самых темных глубинах их психики…
Вторая Мировая война. Американская подлодка возвращается в родной порт. По пути им приказано взять на борт оставшихся в живых англичан с затонувшего корабля. К ужасу подводников среди спасенных оказалась женщина. А как известно, женщина на борту – плохая примета. С этого момента лодку начинают преследовать необъяснимые и загадочные события, – кроме этого очаровательная пассажирка задает слишком много вопросов...
|17 июля 2003
|Россия
|16+
|17 июля 2003
|Беларусь
|11 августа 2002
|Великобритания
|24 июля 2003
|Венгрия
|27 марта 2003
|Германия
|17 июля 2003
|Казахстан
|25 апреля 2003
|Португалия
|11 октября 2002
|США
|17 июля 2003
|Украина
|10 сентября 2003
|Финляндия
|30 июля 2003
|Франция
|12 июня 2003
|Чехия
|15+