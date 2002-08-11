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Постер фильма Глубина
5.6
Глубина - Трейлер
Киноафиша Фильмы Глубина
5.6

Глубина

, 2002
Below
США / драма, фантастика, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Глубина
5.6
Глубина - Трейлер
Глубина  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Во время Второй мировой войны подводная лодка U.S.S. «Тигровая акула» совершает спасательную операцию. Экипаж спасает троих выживших – британскую медсестру Клэр Пейдж и еще двух человек. Вскоре команда замечает приближающийся немецкий эсминец. Подлодка несколько раз сталкивается с ним, получая повреждения. Лейтенант Брайс обнаруживает, что раненый выживший на самом деле немецкий военнопленный. Для команды, запертой вместе в узких коридорах субмарины, это плавание постепенно становится путешествием в сенсорные иллюзии, ментальные заблуждения и беглый страх, которые таятся в самых темных глубинах их психики… 

Вторая Мировая война. Американская подлодка возвращается в родной порт. По пути им приказано взять на борт оставшихся в живых англичан с затонувшего корабля. К ужасу подводников среди спасенных оказалась женщина. А как известно, женщина на борту – плохая примета. С этого момента лодку начинают преследовать необъяснимые и загадочные события, – кроме этого очаровательная пассажирка задает слишком много вопросов...

В ролях

Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Брайс
Джонатан Харман
Schillings
Декстер Флетчер
Декстер Флетчер
Kingsley
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Клэр
Скотт Фоули
Скотт Фоули
Ник Чинланд
Ник Чинланд
Алексис Конран
Дэвид Туи
Холт МакКэллани
Холт МакКэллани
Loomis
Мэттью Дэвис
Мэттью Дэвис
Odell
David Crow
Sonar #2
Chuck Ellsworth
Navy Pilot
Режиссер Дэвид Туи
Сценарист Даррен Аронофски, Lucas Sussman, Дэвид Туи
Композитор Грэм Ревелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 22 февраля 2003
Премьера в мире 11 августа 2002
Дата выхода
17 июля 2003 Россия 16+
17 июля 2003 Беларусь
11 августа 2002 Великобритания
24 июля 2003 Венгрия
27 марта 2003 Германия
17 июля 2003 Казахстан
25 апреля 2003 Португалия
11 октября 2002 США
17 июля 2003 Украина
10 сентября 2003 Финляндия
30 июля 2003 Франция
12 июня 2003 Чехия 15+
MPAA R
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $2 622 015
Производство Protozoa Pictures, Dimension Films
Другие названия
Below, Below - Da unten hört dich niemand schreien, Sumergidos, Abîmes, Below - Maldição Submersa, Below, tromos sta vathi tis thalassas, Below: Τρόμος στα βάθη της θάλασσας, Ciśnienie, Diptekiler, Dzelmē, Gelmiu šmekla, Hlubina, Ispod površine, Kirotut sielut, L'abîme, Merülés a félelembe, Proteus, Submersos, Sügavikus, Глибина, Глубина, Испод површине, Под повърхността, ビロウ, 鬼潛艇, Abimes

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 5 июня 2024

Трейлеры фильма

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Глубина - Трейлер
Глубина Трейлер
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саундтрек фильма Глубина

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