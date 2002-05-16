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Постер фильма Юность Виктора Варгаса
6.4
Киноафиша Фильмы Юность Виктора Варгаса
6.4

Юность Виктора Варгаса

, 2002
Raising Victor Vargas
Франция, США / драма / 18+
Постер фильма Юность Виктора Варгаса
6.4

О фильме

Лето в нью-йоркском Нижнем Ист-Сайде. Доминиканская община. Виктор Варгас наслаждается золотыми годами отрочества. Он живет в тесной квартире вместе с бабушкой, братом и сестрой и считает себя величайшим ловеласом в квартале. Но когда в квартале становится известно, что он спит с толстой девицей, которую никто не любит, ему угрожает опасность стать предметом насмешек. Пытаясь спасти свою репутацию, Виктор избирает своей целью Сладкую Джуди Рамирес – самую красивую девчонку в Нижнем Ист-Сайде. Решив добиться ее расположения и опередить многочисленных конкурентов, Виктор прибегает к помощи ее младшего брата Карлоса. Его план увенчался успехом, и Джуди принимает его в качестве своего "нового мужчины". Теперь Виктор, похоже, прочно занял почетное место в неофициальной иерархии квартала. Но успех вскружил ему голову, и он забывает задать себе жизненно важный вопрос: "Почему самая популярная девушка в квартале выбрала меня?" По мере того, как становятся понятны мотивы Джуди, Виктор узнает, что изображать мужчину и быть мужчиной – это не одно и то же...

В ролях

Джуди Марте
Judy
Альтаграсиа Гусман
Сильвестр Разук
Кристал Родригес
Вики
Кевин Ривера
Harold
Уилфри Васкес
Донна Малдонадо
Donna
Мелони Диас
Мелони Диас
Melonie
Виктор Расук
Виктор Расук
Victor
Matthew Roberts
Hector
Alexander Garcia
Al
John Ramos
Macho
Режиссер Питер Соллетт
Сценарист Эва Вивес, Питер Соллетт
Композитор Roy Nathanson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 16 мая 2002
Дата выхода
31 октября 2003 Россия
23 октября 2003 Австралия
31 октября 2003 Беларусь
2 июля 2003 Бельгия
19 сентября 2003 Великобритания
31 октября 2003 Казахстан
7 сентября 2002 Канада
18 июля 2003 Португалия
26 августа 2003 США
12 февраля 2004 Сингапур
30 мая 2003 Турция
31 октября 2003 Украина
16 мая 2002 Франция
8 октября 2003 Швейцария
MPAA R
Бюджет $800 000
Сборы в мире $2 816 116
Производство Canal+, Forensic Films, StudioCanal
Другие названия
Raising Victor Vargas, Long Way Home, Educando a Victor Vargas, O Verão de Victor Vargas, Camino a casa, Długa droga do domu, Efivika mathimata, Long Way Home - Sommer in New York, Lungul drum spre casa, Victor Vargas, Victor'un uyanışı, Юность Виктора Варгаса, Victor'un Uyanisi

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Режиссёр Питер Соллетт набирал большую часть актёрского состава из жителей жилых комплексов юго‑восточного Манхэттена, размещая объявления на листовках. Поскольку большинство участников окончательного состава не были профессиональными актёрами, он поощрял их импровизировать.

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