Лето в нью-йоркском Нижнем Ист-Сайде. Доминиканская община. Виктор Варгас наслаждается золотыми годами отрочества. Он живет в тесной квартире вместе с бабушкой, братом и сестрой и считает себя величайшим ловеласом в квартале. Но когда в квартале становится известно, что он спит с толстой девицей, которую никто не любит, ему угрожает опасность стать предметом насмешек. Пытаясь спасти свою репутацию, Виктор избирает своей целью Сладкую Джуди Рамирес – самую красивую девчонку в Нижнем Ист-Сайде. Решив добиться ее расположения и опередить многочисленных конкурентов, Виктор прибегает к помощи ее младшего брата Карлоса. Его план увенчался успехом, и Джуди принимает его в качестве своего "нового мужчины". Теперь Виктор, похоже, прочно занял почетное место в неофициальной иерархии квартала. Но успех вскружил ему голову, и он забывает задать себе жизненно важный вопрос: "Почему самая популярная девушка в квартале выбрала меня?" По мере того, как становятся понятны мотивы Джуди, Виктор узнает, что изображать мужчину и быть мужчиной – это не одно и то же...

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