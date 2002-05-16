|31 октября 2003
|Россия
|23 октября 2003
|Австралия
|31 октября 2003
|Беларусь
|2 июля 2003
|Бельгия
|19 сентября 2003
|Великобритания
|31 октября 2003
|Казахстан
|7 сентября 2002
|Канада
|18 июля 2003
|Португалия
|26 августа 2003
|США
|12 февраля 2004
|Сингапур
|30 мая 2003
|Турция
|31 октября 2003
|Украина
|16 мая 2002
|Франция
|8 октября 2003
|Швейцария
Режиссёр Питер Соллетт набирал большую часть актёрского состава из жителей жилых комплексов юго‑восточного Манхэттена, размещая объявления на листовках. Поскольку большинство участников окончательного состава не были профессиональными актёрами, он поощрял их импровизировать.