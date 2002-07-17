Кровавая Мэлори, 2002

Слоган: В жопу зло!

Смешной и динамичный молодёжный коктейль-пародия на знаменитые картины "Баффи – укротительница вампиров", "Пятый элемент", "Беги, Лола, беги", "Лара Крофт – расхитительница гробниц" и многих других... Безумная смесь суперэкшна и динамичного хоррора. Визуальные влияния манги сливаются с барочность Питера Джексона в этой жестокой битве трёх супергероинь с силами Зла – кровавом сражении до смерти и за ее пределами!

Бедная Мэлори! Во время своей свадебной ночи невинная молодая девушка узнает что ее муж –- демон. Одним ударом топора она уничтожает муженька. Проходит несколько лет, и Мэлори – уже лидер команды боевиков, сражающихся с нечистью. Со своими партнерами – трансвесвеститкой-экспертом по взрывчатке Полой Веной и наделенной сверхъестествеными способностями девочкой по прозвищу Маленькая Тина, она патрулирует Францию в поисках Зла. Группа попадает в засаду, устроенную таинственным существом в металлической маске в населенной духами церкви, и распадается. Вернувшись в штаб, Мэлори узнает, что Папа Римский похищен тем же существом в маске. Ватикан не одобряет действий Мэлори, но она – их единственная надежда. В странной деревне – типа Бермуд, где живут все французские духи зла – Мэлори и Тина воссоединяются c Полой Веной. Они быстро находят Папу... может, слишком быстро? Суккуб Морфин и Королева Вампиров Леди Валентина, столпы Секты Аббадон, приготовили для них еще немало ужасных сюрпризов.

Продолжительность: 94 мин.