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Госпожа горничная Госпожа горничная
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Maid in Manhattan

Госпожа горничная, 2002

2002 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мать-одиночка Мариса Вентура живет в Бронксе, работает горничной в дорогом отеле и мечтает о лучшей жизни. При этом женщина понимает, что ждать милостей от фортуны бессмысленно – всего нужно добиваться своим трудом. Однажды героиня, поддавшись минутному соблазну, примеряет пальто, принадлежащее гостье отеля, светской львице Кэролайн Лейн. Роскошная вещь садится на Марису как влитая. В эту минуту в номер заходит другой постоялец, кандидат в сенаторы Кристофер Маршалл. Покоренный красотой женщины, он предлагает ей вместе отправиться на прогулку… но вот беда, Кристофер считает, что перед ним – госпожа Лейн. Опасаясь, что ее уволят, Мариса не решается рассказать своему спутнику правду.

  • Фильм основан на реальном случае. В 1959 году Стивен Кларк Рокфеллер, принадлежавший к семье известного американского миллиардера, женился на горничной отеля Анне-Марии Расмуссен.
  • Розовое платье, в котором появляется в кадре Дженнифер Лопес, – винтажный наряд 1950-х годов. 
  • Исполнительница главной роли Дженнифер Лопес и актриса Присцилла Лопес, сыгравшая роль ее матери, в реальности являются однофамильцами, а не родственницами.  
  • Роль Марисы Вентуры могли исполнить Хилари Суонк, Джулия Робертс и Сандра Буллок.

Да, да — чудеса случаются не только под Новый год, но и в повседневной жизни! Мариса Вентура работает горничной в одном из самых роскошных отелей Манхэттена. Представитель знатной и богатой американской политической династии Кристофер Маршалл по ошибке принимает ее за светскую даму и влюбляется в очаровательную девушку. Думая, что Мариса, также как и он, принадлежит к высшему свету, он хочет жениться на ней. Но всё не так просто. На пути соединения любящим сердцам предстоит преодолеть множество препятствий, и не раз судьба этого невероятного романа будет висеть на волоске. Но настоящая любовь способна творить чудеса!

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 5 марта 2003
Премьера в мире 13 декабря 2002
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Уэйн Ван
Уэйн Ван
В ролях
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Тайлер Поузи
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Четверг, 6 марта, день кинопремьер в Санкт-Петербурге, как всегда стоит нелегкий выбор между боевиком и мелодрамой. Поддавшись в преддверии 8 марта на уговоры своей девушки, отправляемся на Дженнифер Лопес. Поэтому данную рецензию прошу воспринимать, как борьбу профессионального долга и мужского отношения к женскому кино. А кино действительно женское, – Горничная с Манхеттена («maid in Manhattan», оригинальное название фильма) в оживших декорациях из Cosmopolitan. Через весь…
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