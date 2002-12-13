Госпожа горничная, 2002

Да, да — чудеса случаются не только под Новый год, но и в повседневной жизни! Мариса Вентура работает горничной в одном из самых роскошных отелей Манхэттена. Представитель знатной и богатой американской политической династии Кристофер Маршалл по ошибке принимает ее за светскую даму и влюбляется в очаровательную девушку. Думая, что Мариса, также как и он, принадлежит к высшему свету, он хочет жениться на ней. Но всё не так просто. На пути соединения любящим сердцам предстоит преодолеть множество препятствий, и не раз судьба этого невероятного романа будет висеть на волоске. Но настоящая любовь способна творить чудеса!