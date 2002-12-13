Госпожа горничная, 2002

Мать-одиночка Мариса Вентура живет в Бронксе, работает горничной в дорогом отеле и мечтает о лучшей жизни. При этом женщина понимает, что ждать милостей от фортуны бессмысленно – всего нужно добиваться своим трудом. Однажды героиня, поддавшись минутному соблазну, примеряет пальто, принадлежащее гостье отеля, светской львице Кэролайн Лейн. Роскошная вещь садится на Марису как влитая. В эту минуту в номер заходит другой постоялец, кандидат в сенаторы Кристофер Маршалл. Покоренный красотой женщины, он предлагает ей вместе отправиться на прогулку… но вот беда, Кристофер считает, что перед ним – госпожа Лейн. Опасаясь, что ее уволят, Мариса не решается рассказать своему спутнику правду.
Да, да — чудеса случаются не только под Новый год, но и в повседневной жизни! Мариса Вентура работает горничной в одном из самых роскошных отелей Манхэттена. Представитель знатной и богатой американской политической династии Кристофер Маршалл по ошибке принимает ее за светскую даму и влюбляется в очаровательную девушку. Думая, что Мариса, также как и он, принадлежит к высшему свету, он хочет жениться на ней. Но всё не так просто. На пути соединения любящим сердцам предстоит преодолеть множество препятствий, и не раз судьба этого невероятного романа будет висеть на волоске. Но настоящая любовь способна творить чудеса!