Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Национальная безопасность
5.9
Киноафиша Фильмы Национальная безопасность
5.9

Национальная безопасность

, 2003
National Security
США / комедия / 18+
Постер фильма Национальная безопасность
5.9

Причины посмотреть

О фильме

У Эрла и Хэнка есть только одно общее: их обоих выгнали из полиции Лос-Анджелеса. После встречи друг с другом на противоположных сторонах закона во время остановки движения эти двое становятся партнерами в качестве скромных охранников. Несмотря на то что они оказались на самой нижней ступеньке лестницы правоохранительных органов, Эрл и Хэнк раскрывают изощренную операцию по контрабанде, ведомую Нэшем и его бандой головорезов. Когда герои получают товар в свои руки, они становятся целями как преступников, так и полиции. Смогут ли герои выбраться из этой передряги и в конце концов остаться в выигрыше? 

Стать полицейским — мечта многих мальчишек. Стать офицером — мечта многих курсантов полицейской академии. А быть офицером службы "Национальной безопасности" означает только одно — быть неудачником. Эрл Монтгомери очутился там за систематическое нарушение дисциплины — его сочли недостойным носить звание полицейского. Незадолго до этого он подставил Хэнка Рафферти. По иронии судьбы они становятся напарниками, и отношения между ними скорее напоминают боевые действия. Своими выездами на дежурство они умудряются "достать" весь город. И теперь в городе найдется немало желающих "замочить" эту парочку. Если только бравые блюстители порядка первыми не перебьют друг друга!

В ролях

Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Эрл Монтгомери
Стив Зан
Стив Зан
Хэнк Рафферти
Билл Дьюк
Билл Дьюк
Lieutenant Washington
Колм Фиор
Колм Фиор
Detective Frank McDuff
Робинн Ли
Denise
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Nash
Джо Флаэрти
Тимоти Басфилд
Тимоти Басфилд
Charlie Reed
Мэтт МакКой
Robert Barton
Бретт Каллен
Бретт Каллен
Heston
Клео Кинг
Клео Кинг
Woman in Car
Режиссер Деннис Дуган
Сценарист Jay Scherick, David Ronn
Композитор Рэнди Эдельман, Corey Simon
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 27 февраля 2003
Премьера в мире 17 января 2003
Дата выхода
27 февраля 2003 Россия 12+
8 мая 2003 Австралия
13 февраля 2003 Венгрия
27 февраля 2003 Германия
31 января 2003 Испания
27 февраля 2003 Казахстан
17 января 2003 США
27 февраля 2003 Словакия 15
27 февраля 2003 Украина
2 апреля 2003 Франция
6 марта 2003 Чехия U
MPAA PG-13
Сборы в мире $50 097 949
Производство Columbia Pictures, Outlaw Productions (I), Intermedia Films
Другие названия
National Security, Segurança Nacional, Seguridad nacional, Национальная безопасность, An Ninh Quốc Gia, Bela İş Başında, Ethniki asfaleia, Milliy xavfsizlik, Nacionālā drošība, Nacionalinis saugumas, Nacionalna sigurnost, National Security - Sei in buone mani, Nemzetbiztonság Bt., Parasol bezpieczeństwa, Policajti na baterky, Rahvuslik julgeolek, Sécurité nationale, Seguretat nacional, Siguranţă naţională, Veijareita vai vartijoita?, Εθνική ασφάλεια, Национална безбедност, Національна безпека, Ченгета без Значки, राष्ट्रीय सुरक्षा, ナショナル・セキュリティ, 終極寶鑣, 国安保安, 내셔널 시큐리티, Nemzetbiztonság Bt

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 марта 2021

Цитаты

[Эрл пытается дотянуться до ключей в своем автомобиле, а Хэнк подходит к нему]
Хэнк Нужна помощь?
Эрл Ты спрашиваешь, нужна ли мне помощь или я краду эту машину?
Хэнк Ты крадешь эту машину?
Эрл Выглядит так, будто я краду эту чёртову машину?
Хэнк Немного.
Эрл Почему, потому что я черный? Если бы ты видел белого парня, делающего это, ты бы наградил его.
Хэнк Покажи свои права.
Эрл Я не собираюсь тебе ничего показывать! Это моя машина, и я ничего плохого не сделал. Ты должен мне извиниться.
Хэнк Ты на опасной территории, приятель, будь осторожен с тем, что скажешь дальше!
Эрл О, ты хочешь услышать, что выйдет из моего рта дальше? Ты... свинья!

Наша рецензия

В предвкушении новой американской комедии выпиваю в баре кинотеатра одно большое пиво, покупаю два маленьких с собой и устраиваюсь поудобней в мягком кресле, чтобы отвлечься от забот не легкой трудовой недели. Спустя пятнадцать минут, я колебался между двумя определениями данной картине, - полицейская трагедия или негритянская комедия. И те, и те признаки жанра были на лицо. Белый полицейский-неудачник и выгнанный из полицейской академии Лос-Анджелеса черный парень, который в каждой реплике и…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Стив Зан — его причёска и внешний вид были специально подобраны, чтобы имитировать облик настоящих полицейских, которых он видел и изучал. Преображение оказалось настолько убедительным, что однажды вечером, когда Зан и его брат зашли в бар, сидевшие рядом люди отпрянули. Брат Зана рассмеялся и сказал: «Они думают, что ты — полицейский!»

Фильмы похожие на Национальная безопасность

Бриллиантовый полицейский
Бриллиантовый полицейский боевик, комедия, приключения
1999, США
6.0
Плохие парни
Плохие парни триллер, боевик, комедия
1995, США
7.0
Смерть на похоронах
Смерть на похоронах комедия
2010, США
5.0
Большие Мамочки. Сын как отец
Большие Мамочки. Сын как отец комедия
2011, США
5.0
Реальные кабаны
Реальные кабаны приключения, комедия
2007, США
6.0
Что могло быть хуже?
Что могло быть хуже? комедия, криминал
2001, США
5.0
Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс
Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс комедия, мелодрама
2008, США
5.0
Пожизненно!
Пожизненно! комедия, драма
1999, США
6.0
Нечего терять
Нечего терять боевик, комедия, приключения
1997, США
6.0
Дом Большой мамочки 2
Дом Большой мамочки 2 криминал, боевик, комедия
2006, США
5.0
Плохие парни 2
Плохие парни 2 боевик, комедия, триллер
2003, США
7.0
Черный рыцарь
Черный рыцарь фэнтези, приключения, комедия
2001, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Бумажки и звонки оператору отменяются с 1 августа? Как изменятся новые правила передачи показаний воды
Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
Нашла идеальный сериал по Агате Кристи со звездой «Игры престолов»: всего 3 серии и рейтинг 7,3 — посмотрела на одном дыхании
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше