[Эрл пытается дотянуться до ключей в своем автомобиле, а Хэнк подходит к нему]

Хэнк Нужна помощь?

Эрл Ты спрашиваешь, нужна ли мне помощь или я краду эту машину?

Хэнк Ты крадешь эту машину?

Эрл Выглядит так, будто я краду эту чёртову машину?

Хэнк Немного.

Эрл Почему, потому что я черный? Если бы ты видел белого парня, делающего это, ты бы наградил его.

Хэнк Покажи свои права.

Эрл Я не собираюсь тебе ничего показывать! Это моя машина, и я ничего плохого не сделал. Ты должен мне извиниться.

Хэнк Ты на опасной территории, приятель, будь осторожен с тем, что скажешь дальше!