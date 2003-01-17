У Эрла и Хэнка есть только одно общее: их обоих выгнали из полиции Лос-Анджелеса. После встречи друг с другом на противоположных сторонах закона во время остановки движения эти двое становятся партнерами в качестве скромных охранников. Несмотря на то что они оказались на самой нижней ступеньке лестницы правоохранительных органов, Эрл и Хэнк раскрывают изощренную операцию по контрабанде, ведомую Нэшем и его бандой головорезов. Когда герои получают товар в свои руки, они становятся целями как преступников, так и полиции. Смогут ли герои выбраться из этой передряги и в конце концов остаться в выигрыше?
Стать полицейским — мечта многих мальчишек. Стать офицером — мечта многих курсантов полицейской академии. А быть офицером службы "Национальной безопасности" означает только одно — быть неудачником. Эрл Монтгомери очутился там за систематическое нарушение дисциплины — его сочли недостойным носить звание полицейского. Незадолго до этого он подставил Хэнка Рафферти. По иронии судьбы они становятся напарниками, и отношения между ними скорее напоминают боевые действия. Своими выездами на дежурство они умудряются "достать" весь город. И теперь в городе найдется немало желающих "замочить" эту парочку. Если только бравые блюстители порядка первыми не перебьют друг друга!
|27 февраля 2003
|Россия
|12+
|8 мая 2003
|Австралия
|13 февраля 2003
|Венгрия
|27 февраля 2003
|Германия
|31 января 2003
|Испания
|27 февраля 2003
|Казахстан
|17 января 2003
|США
|27 февраля 2003
|Словакия
|15
|27 февраля 2003
|Украина
|2 апреля 2003
|Франция
|6 марта 2003
|Чехия
|U
Стив Зан — его причёска и внешний вид были специально подобраны, чтобы имитировать облик настоящих полицейских, которых он видел и изучал. Преображение оказалось настолько убедительным, что однажды вечером, когда Зан и его брат зашли в бар, сидевшие рядом люди отпрянули. Брат Зана рассмеялся и сказал: «Они думают, что ты — полицейский!»