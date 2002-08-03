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Постер фильма Без памяти
5.4
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5.4

Без памяти

, 2002
Novo
Швейцария, Франция, Испания / мелодрама / 18+
Постер фильма Без памяти
5.4

О фильме

Скромный парень Грэм (Эдуардо Норьега) страдает временной потерей памяти, что вносит осложнения в его личную жизнь. Влюбиться - это почти то же, что придумать какую-то историю и самому в неё поверить. Так как же может страдающий временной амнезией Грэм влюбиться в Ирэн (Анна Муглалис), если для него каждый день всё случается впервые? Однако, помнит или не помнит парень девушку на следующее утро, уже одно то, что они встречаются вновь и вновь, может само по себе стать повестью о любви. И, может быть, не только о любви. Самое интересное начинается тогда, когда влюблённые в него женщины понимают, что он страдает временной потерей памяти! Потому что приходится признать, что люди с потерей памяти - просто находка в любви. Продолжительность: 1 час 55 минут

В ролях

Эдуардо Норьега
Эдуардо Норьега
Pablo
Анна Муглалис
Irène
Паз Вега
Паз Вега
Isabelle
Натали Ришар
Натали Ришар
Sabine
Эрик Каравака
Эрик Каравака
Fred
Lény Bueno
Antoine
Жюли Гайе
Жюли Гайе
Julie
Агата Дронн
Céline
Бернард Блок
Docteur Sagem
Vincent Dissez
Simon
Режиссер Жан-Пьер Лимозен
Сценарист Кристоф Оноре, Жан-Пьер Лимозен
Композитор Zend Avesta, Лои Дюри, Mathieu Dury, Кристоф Минк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швейцария / Франция / Испания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 14 июня 2003
Премьера в мире 3 августа 2002
Дата выхода
3 мая 2003 Россия 16+
3 мая 2003 Беларусь
12 февраля 2003 Бельгия
11 апреля 2003 Греция
3 мая 2003 Казахстан
3 мая 2003 Украина
25 декабря 2002 Франция
11 сентября 2003 Чехия 15+
MPAA R
Сборы в мире $478 262
Производство Alta Films, Amka Films Productions, Lumen Films
Другие названия
Novo, NOVO/ノボ, Без памяти, Като нов, 忘记我是谁, 痴恋

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Об этом фильме, Анна Мюглалис сказала: «Мне было очень трудно играть обнажённой так долго. Я очень скромна. Нагота кажется самой лёгкой и простой вещью, но это не так. В начале карьеры я даже не хотела сниматься в сценах с поцелуями, а теперь во всех моих фильмах присутствует нагота.» Больше, чем сам фильм, который посмотрело не так много людей, в памяти парижан остался плакат, на котором она изображена полуобнажённой с широко раздвинутыми ногами. «Мне совсем не понравился этот плакат, — сказала она. — Это, безусловно, не отражало фильм.»

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