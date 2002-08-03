Скромный парень Грэм (Эдуардо Норьега) страдает временной потерей памяти, что вносит осложнения в его личную жизнь. Влюбиться - это почти то же, что придумать какую-то историю и самому в неё поверить. Так как же может страдающий временной амнезией Грэм влюбиться в Ирэн (Анна Муглалис), если для него каждый день всё случается впервые? Однако, помнит или не помнит парень девушку на следующее утро, уже одно то, что они встречаются вновь и вновь, может само по себе стать повестью о любви. И, может быть, не только о любви. Самое интересное начинается тогда, когда влюблённые в него женщины понимают, что он страдает временной потерей памяти! Потому что приходится признать, что люди с потерей памяти - просто находка в любви. Продолжительность: 1 час 55 минут
|3 мая 2003
|Россия
|16+
|3 мая 2003
|Беларусь
|12 февраля 2003
|Бельгия
|11 апреля 2003
|Греция
|3 мая 2003
|Казахстан
|3 мая 2003
|Украина
|25 декабря 2002
|Франция
|11 сентября 2003
|Чехия
|15+
Об этом фильме, Анна Мюглалис сказала: «Мне было очень трудно играть обнажённой так долго. Я очень скромна. Нагота кажется самой лёгкой и простой вещью, но это не так. В начале карьеры я даже не хотела сниматься в сценах с поцелуями, а теперь во всех моих фильмах присутствует нагота.» Больше, чем сам фильм, который посмотрело не так много людей, в памяти парижан остался плакат, на котором она изображена полуобнажённой с широко раздвинутыми ногами. «Мне совсем не понравился этот плакат, — сказала она. — Это, безусловно, не отражало фильм.»