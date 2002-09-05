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Постер фильма Грязные прелести
6.5
Киноафиша Фильмы Грязные прелести
6.5

Грязные прелести

, 2002
Dirty Pretty Things
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Грязные прелести
6.5

Причины посмотреть

О фильме

Окве – нелегальный иммигрант из Нигерии, ведущий тяжелую жизнь и изо всех сил пытающийся выжить в лондонском метро. Ночью он работает администратором отеля, а днем практикует медицину.  Кроме того, он должен постоянно убегать от сотрудников иммиграционной службы. Однажды Окве случайно обнаруживает, что Хуан, его босс в отеле, проводит незаконную операцию. Хуан быстро делает ему соблазнительное предложению: если Окве согласится, он сможет заработать очень большие деньги и получить легализацию. Но сможет ли герой пойти на сделку со своей совестью? 

Подпольный мир Лондона. Здесь все продается и покупается. Молодой человек и девушка работают в одном отеле, очаге преступной деятельности. Они практически незнакомы до того момента, пока один из них не делает леденящее душу открытие. Герои не могут сообщить об этом ни коррумпированному боссу, ни полиции. Они будут счастливы, если им удастся остаться в живых.

В ролях

Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Окве
Одри Тоту
Одри Тоту
Сенай
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Жюльетта
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг
Златко Бурич
Златко Бурич
Ivan
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Kriss Dosanjh
Asian Businessman
Исраель Адурамо
Mini Cab Driver
Йеми Аджибаде
Mini Cab Driver
Nizwar Karanj
Mini Cab Driver
Деобиа Опарей
Деобиа Опарей
Mini Cab Driver
Джеффри Киссун
Каб Контроллер
Режиссер Стивен Фрирз
Сценарист Стивен Найт
Композитор Nathan Larson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 13 декабря 2002
Премьера в мире 5 сентября 2002
Дата выхода
31 июля 2003 Россия 18+
10 июня 2004 Австралия MA 15+
31 июля 2003 Беларусь
12 сентября 2003 Бразилия
6 ноября 2002 Великобритания
2 июля 2003 Германия
5 сентября 2003 Греция
5 сентября 2002 Италия
31 июля 2003 Казахстан
17 октября 2003 Португалия
20 декабря 2002 США
31 июля 2003 Украина
3 сентября 2003 Франция
20 ноября 2003 Чехия 12+
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $13 904 766
Производство BBC Film, Celador Films, Jonescompany Productions
Другие названия
Dirty Pretty Things, Negocios entrañables, Loin de chez eux, Chizhaye Ghashange Kasif, Coisas Belas e Sujas, Dirty Pretty Things : Loin de chez eux, Estranhos de Passagem, Gyönyörű mocsokságok, Kirli Tatlı Şeyler, Kleine schmutzige Geschäfte, Kleine schmutzige Tricks, Negocios ocultos, Những Kẻ Tha Hương, Niewidoczni, Piccoli affari sporchi, Purvini gražūs dalykai, Slatke pokvarene stvari, Slatke, prljave stvari, Umazane lepe stvari, Viata la Londra, Vromika omorfa pragmata, Βρώμικα όμορφα πράγματα, Брудні принади, Грязные прелести, Мръсни хубави неща, 더티 프리티 씽, 堕天使のパスポート, 美丽坏东西, 美麗壞東西, 天使夜驚情

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 10 марта 2021

Цитаты

Guo Yi Знаешь, Окве, хорошо играть в шахматы обычно означает плохо разбираться в жизни. Ты понимаешь, что она в тебя влюблена, не так ли? Я с ней всего 20 минут, и я это знаю. Но потом, я плох в шахматах...

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