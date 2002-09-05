Окве – нелегальный иммигрант из Нигерии, ведущий тяжелую жизнь и изо всех сил пытающийся выжить в лондонском метро. Ночью он работает администратором отеля, а днем практикует медицину. Кроме того, он должен постоянно убегать от сотрудников иммиграционной службы. Однажды Окве случайно обнаруживает, что Хуан, его босс в отеле, проводит незаконную операцию. Хуан быстро делает ему соблазнительное предложению: если Окве согласится, он сможет заработать очень большие деньги и получить легализацию. Но сможет ли герой пойти на сделку со своей совестью?
Подпольный мир Лондона. Здесь все продается и покупается. Молодой человек и девушка работают в одном отеле, очаге преступной деятельности. Они практически незнакомы до того момента, пока один из них не делает леденящее душу открытие. Герои не могут сообщить об этом ни коррумпированному боссу, ни полиции. Они будут счастливы, если им удастся остаться в живых.
|31 июля 2003
|Россия
|18+
|10 июня 2004
|Австралия
|MA 15+
|31 июля 2003
|Беларусь
|12 сентября 2003
|Бразилия
|6 ноября 2002
|Великобритания
|2 июля 2003
|Германия
|5 сентября 2003
|Греция
|5 сентября 2002
|Италия
|31 июля 2003
|Казахстан
|17 октября 2003
|Португалия
|20 декабря 2002
|США
|31 июля 2003
|Украина
|3 сентября 2003
|Франция
|20 ноября 2003
|Чехия
|12+
Это была первая англоязычная роль французской актрисы Одри Тоту. Особенно примечательно, что она говорит по-английски без французского акцента.