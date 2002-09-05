Guo Yi Знаешь, Окве, хорошо играть в шахматы обычно означает плохо разбираться в жизни. Ты понимаешь, что она в тебя влюблена, не так ли? Я с ней всего 20 минут, и я это знаю. Но потом, я плох в шахматах...