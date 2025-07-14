«Вместо мяча — бомба»: ИИ придумал 5 испытаний для «Игры в кальмара», если бы ее снимали в Голливуде

Боимся, в игре, где «пиньята висит над ямой с кислотой», шансов не осталось бы ни у кого.

«Игра в кальмара» покорила мир мрачной атмосферой, жестокими испытаниями и социальным подтекстом. Но что, если бы Netflix решил переснять сериал в Голливуде? Как бы выглядели американские игры на выживание?

Мы попросили нейросеть придумать новые раунды — с типично американской эстетикой, отсылками к поп-культуре и местным реалиям. Вот 5 возможных испытаний, которые могли бы войти в голливудскую версию.

1. Вышибалы (Dodgeball) — но с шипами

Как играют обычно: Две команды кидают друг в друга мячами, пока не выбьют всех соперников.

Версия «Кальмара»: Мячи заменены на тяжелые металлические шары с шипами, а игроки стоят на узкой платформе над пропастью. Если тебя выбили — падаешь вниз.

2. «Цепочки» (Kick the Road)

Как играют обычно: Две команды держатся за руки, а один игрок разбегается, чтобы прорвать цепь соперников.

Версия «Кальмара»: Цепь сделана из металлических прутьев, если не сможешь прорвать — тебя бьют током. Если прорвешь — выбираешь, кого из соперников устранить.

3. Пиньята с сюрпризом похуже конфет

Обычные правила: Дети бьют по яркой фигуре, пока из нее не посыпятся сладости.

Версия «Кальмара»: Пиньята подвешена над ямой с кислотой. Внутри не конфеты, а ключ от выхода. Если промахнешься — платформа под тобой наклоняется.

Разбил пиньяту? Теперь поймай ключ, пока он не упал в кислоту.

4. Горячая картошка — с настоящей бомбой

Обычные правила: Игроки быстро передают мяч, пока играет музыка. У кого остался — проиграл.

Версия «Кальмара»: Вместо мяча — активированная бомба. Просто и в духе сериала.

5. Музыкальные стулья (Musical chairs)

Как играют обычно: Игроки ходят вокруг стульев под музыку, а когда она останавливается — нужно сесть. Кому не хватило места — выбывает.

Версия «Кальмара»: Теперь проигравший не просто выбывает — его ждёт смерть. А чтобы всё оказалось не так просто — на стульях будут шипы и лезвия. Теперь каждая посадка — опасная ловушка.

Что ж, нейросеть явно дала волю фантазии. Получилось жёстко, но вполне в духе «Игры в кальмара».

Так что если Netflix вдруг возьмётся за американский ремейк, эти идеи вполне могут пригодиться. А мы уже заранее сочувствуем будущим игрокам.

Ранее мы писали: «У игроков хотя бы есть шанс»: ИИ рассказал, кому из «Игры в кальмара» он правда сочувствует — удивитесь, но это антагонист