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Нигде в Африке Нигде в Африке
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Nowhere in Africa

Нигде в Африке, 2001

2001 / Германия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

В 1938 году Йеттель Редлих и ее пятилетняя дочь Регина едва успевают бежать из Германии в Африку, где уже обосновался их муж и отец Вальтер. После "цивилизованной" Европы Вальтер и Йеттель не сразу свыкаются с тем, что неопределенное время они должны будут провести на отдаленной ферме в Кении, борясь за выживание среди опаленной солнцем саванны. Но, как и всякий ребенок, Регина быстро привыкла к новым условиям, выучила язык и подружилась с местными жителями. Красота "Черного континента" приводит ее в неописуемый восторг, постепенно передающийся ее родителям. Они все больше привыкают к Африке, несмотря на суровые условия существования. Но война настигает семью Редлихов и здесь. Они узнают, что все их родственники, оставшиеся в Германии, погибли в концлагерях...

После окончания войны Вальтер, как юрист, получает назначение в Верховный суд новой Германии. Но ни Вальтер, ни Йеттель, ни выросшая Регина никогда не забудут Африку, ставшую для них второй родиной...

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2001
Премьера в России 26 августа 2003
Премьера в мире 11 декабря 2001
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет €7 000 000
Режиссер
Каролина Линк
В ролях
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Сидеде Аньюло
Маттиас Хабих
Маттиас Хабих
Лиа Курка
Юлиана Кёлер
Юлиана Кёлер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нигде в Африке 2 постера
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