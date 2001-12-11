Нигде в Африке, 2001

В 1938 году Йеттель Редлих и ее пятилетняя дочь Регина едва успевают бежать из Германии в Африку, где уже обосновался их муж и отец Вальтер. После "цивилизованной" Европы Вальтер и Йеттель не сразу свыкаются с тем, что неопределенное время они должны будут провести на отдаленной ферме в Кении, борясь за выживание среди опаленной солнцем саванны. Но, как и всякий ребенок, Регина быстро привыкла к новым условиям, выучила язык и подружилась с местными жителями. Красота "Черного континента" приводит ее в неописуемый восторг, постепенно передающийся ее родителям. Они все больше привыкают к Африке, несмотря на суровые условия существования. Но война настигает семью Редлихов и здесь. Они узнают, что все их родственники, оставшиеся в Германии, погибли в концлагерях...

После окончания войны Вальтер, как юрист, получает назначение в Верховный суд новой Германии. Но ни Вальтер, ни Йеттель, ни выросшая Регина никогда не забудут Африку, ставшую для них второй родиной...