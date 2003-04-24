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Люди Икс 2, 2003

2003 / США
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Заключение Магнето в тюрьму ненадолго снижает градус накала в обществе между мутантами и людьми, но новые события разрушают хрупкое перемирие — неизвестный мутант устраивает покушение на президента США. В обществе вновь звучат призывы к поголовной регистрации опасных существ.

Пока Люди Икс пытаются разобраться, кто стоит за покушением, военный ученый Уильям Страйкер решает воспользоваться сложившейся ситуацией в свою пользу. Он уверен, что война человечества с мутантами неизбежна и пытается получить разрешение на захват школы Ксавьера и арест всех мутантов. Для достижения своих целей он готов идти на любые ухищрения, в том числе воспользоваться технологиями ненавистных мутантов.

Тем временем Росомаха пытается узнать подробности своего прошлого. Он не помнит ничего из того, что произошло с ним до введения в организм адамантиевого скелета.Но короткая встреча со Страйкером дает Логану новую подсказку.

Чтобы одолеть военного фанатика Людям Икс придется объединиться со своими заклятыми врагами из Братства Мутантов, сторонниками Магнето, которые не теряют надежды вызволить своего предводителя.

Во время съемок на площадке побывала сестра Хью Джекмана. В шутку ее загримировали как Росомаху, и она гуляла по съемочной площадке. По всей видимости, она очень похоже пародировала своего брата, поскольку Брайан Сингер не знавший что перед ним не Джекман, прокомментировал происходящее так: «Хью сегодня ведет себя очень странно».

Большинство статистов, сыгравших замороженных людей, на самом деле были мимами, которые привыкли не двигаться.

Стена, разделявшая Росомаху и Страйкера была сделана из настоящего льда и весила более полутора тонн.

Зимние сцены были сняты в Канаде, в области Альберта, известной своими сильными снегопадами. Естественно, когда съемочная группа прибыла на место, никакого снега не было, и его пришлось воссоздавать вручную.

Актер Нил Патрик Харрис пробовался на роль Ночного Змея, но роль ушла Алану Каммингу, свободно говорившему по-немецки.

Копия президентского стола из Овального кабинете была настолько близка к оригиналу, что для ее создания потребовалось два месяца.

Чтобы кошка Человека-льда облизывала когти Росомахи в кадре, их смазали холодным чаем.

Немецкие фразы, которые Ночной Змей выкрикивает в адрес Шторм и Джин Грей в бостонской церкви переводятся как: «Убирайтесь! Я — приспешник дьявола! Я — порождение зла!»

В эпизоде, когда всех мутантов пытаются убить при помощи “Церебро”, Брайан Сингер планировал показать показать воздействие устройства на мутантов по всему миру, в том числе агонию Зверя и Гамбита. Эти сцены даже были сняты, но по неизвестной причине Сингер отказался включать их в фильм.

Макияж Ребекки Ромейн занимал на два часа меньше: пять часов вместо семи в предыдущей ленте.

Когти персонажа Леди Смертельный удар были приклеены к ногтям актрисы Келли Ху. Чтобы когти прилегали плотно актрисе пришлось какое-то время отращивать свои ногти.

Во время финальной сцены в особняке с участием Ксавьера, Циклопа и Росомахи, можно заметить, что волосы последнего выглядят несколько иначе. Дело в том, что эта сцена снималась после окончания основного съемочного процесса, и Хью Джекман на тот момент уже был занят в своем следующем проекте — фильме “Ван Хельсинг”. Персонаж Ван Хельсинга носил длинные волосы, поэтому, чтобы вернуться в образ Росомахи актеру пришлось надеть парик.

По просьбе Йена МакКеллена, шлем Магнето из первого фильма был немного переделан. Предыдущий доставлял актеру некоторые неудобства.

В фильме Уильям Страйкер — военный, который воспринимает мутантов как угрозу. В комиксах он является христианским религиозным фанатиком и проповедует о том, что все мутанты являются порождениями сатаны. Вероятно, изменение в фильме продиктовано желанием избежать конфликтов с религиозными организациями.

Продолжение недавно вышедшей адаптации известных комиксов. Мутанты продолжают борьбу против общества, которое боится и ненавидит их. Теперь месть мутантов миру еще более ужасающая - это таинственная личность, обладающая экстраординарными способностями. Ужасное преступление подливает масло в итак существующий политический и общественный протест против регистрации мутантов, а этому способствует движение во главе с Уильямом Стрикером, богатым военным чиновником в отставке, который, по слухам, экспериментирует над мутантами. Последнее достижение Стрикера - мутант, так или иначе связанный с таинственным прошлым Логана. Когда Волверин проводит исследования своего забытого прошлого, Стрикер предпринимает попытку нападения на особняк Ксавьера. Магнето, после побега из его пластиковой тюрьмы, предлагает людям Х свою помощь в борьбе против Стрикера. Теперь наша команда суперменов столкнулась с очень большой проблемой, от решения которой зависит судьба не только Ксавьера и мутантов, но и всего человечества.

7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 8 мая 2003
Премьера в мире 24 апреля 2003
Возраст 12+
Режиссер
Брайан Сингер
Брайан Сингер
В ролях
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Хью Джекман
Хью Джекман
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Холли Берри
Холли Берри
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Все актеры и съемочная группа
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Вот и снова они – наши герои-мутанты со смешными именами! Напомним, что Люди-Х – продукт эволюции, новый вид людей-мутантов, обладающих сверхспособностями. У каждого из них есть особое свойство, кто-то способен менять облик, кто-то телепортироваться, кто-то управлять огнем… (В общем, джедаи с их мечами и зачатками телекинеза просто отдыхают.) Среди людей-Х конечно же есть добрые, которые хотят жить в мире с обычными людьми (ими руководит Профессор Ксавье) и злые, которые хотят установить на…
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