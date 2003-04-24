Люди Икс 2, 2003

Во время съемок на площадке побывала сестра Хью Джекмана. В шутку ее загримировали как Росомаху, и она гуляла по съемочной площадке. По всей видимости, она очень похоже пародировала своего брата, поскольку Брайан Сингер не знавший что перед ним не Джекман, прокомментировал происходящее так: «Хью сегодня ведет себя очень странно».

Большинство статистов, сыгравших замороженных людей, на самом деле были мимами, которые привыкли не двигаться.

Стена, разделявшая Росомаху и Страйкера была сделана из настоящего льда и весила более полутора тонн.

Зимние сцены были сняты в Канаде, в области Альберта, известной своими сильными снегопадами. Естественно, когда съемочная группа прибыла на место, никакого снега не было, и его пришлось воссоздавать вручную.

Актер Нил Патрик Харрис пробовался на роль Ночного Змея, но роль ушла Алану Каммингу, свободно говорившему по-немецки.

Копия президентского стола из Овального кабинете была настолько близка к оригиналу, что для ее создания потребовалось два месяца.

Чтобы кошка Человека-льда облизывала когти Росомахи в кадре, их смазали холодным чаем.

Немецкие фразы, которые Ночной Змей выкрикивает в адрес Шторм и Джин Грей в бостонской церкви переводятся как: «Убирайтесь! Я — приспешник дьявола! Я — порождение зла!»

В эпизоде, когда всех мутантов пытаются убить при помощи “Церебро”, Брайан Сингер планировал показать показать воздействие устройства на мутантов по всему миру, в том числе агонию Зверя и Гамбита. Эти сцены даже были сняты, но по неизвестной причине Сингер отказался включать их в фильм.

Макияж Ребекки Ромейн занимал на два часа меньше: пять часов вместо семи в предыдущей ленте.

Когти персонажа Леди Смертельный удар были приклеены к ногтям актрисы Келли Ху. Чтобы когти прилегали плотно актрисе пришлось какое-то время отращивать свои ногти.

Во время финальной сцены в особняке с участием Ксавьера, Циклопа и Росомахи, можно заметить, что волосы последнего выглядят несколько иначе. Дело в том, что эта сцена снималась после окончания основного съемочного процесса, и Хью Джекман на тот момент уже был занят в своем следующем проекте — фильме “Ван Хельсинг”. Персонаж Ван Хельсинга носил длинные волосы, поэтому, чтобы вернуться в образ Росомахи актеру пришлось надеть парик.

По просьбе Йена МакКеллена, шлем Магнето из первого фильма был немного переделан. Предыдущий доставлял актеру некоторые неудобства.

В фильме Уильям Страйкер — военный, который воспринимает мутантов как угрозу. В комиксах он является христианским религиозным фанатиком и проповедует о том, что все мутанты являются порождениями сатаны. Вероятно, изменение в фильме продиктовано желанием избежать конфликтов с религиозными организациями.