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Коктебель
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Коктебель, 2003

2003 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть О фильме

- Коктебель в пер. с тюркского яз. означает "страна синих вершин"
- Бюджет фильма 500 тыс. долл.
- Картине была присуждена Специальная премия жюри Московского международного фестиваля («Серебряный Святой Георгий»).
- Приз за лучший дебют на КФ "Окно в Европу" в Выборге (2003).
- Премия "Филип Моррис" на МКФ в Карловых Варах.
- Гран-при жюри на МКФ Cinemanila на Филиппинах.
- Главный приз "Золотая лилия" на МКФ в Висбадене.
- Спецприз жюри на МКФ в Брюсселе. 

Мальчик и Отец едут к морю. Едут в товарном вагоне, в кабине дальнобойщика. Идут от дома к дому, идут лесом, холмами. В Москве у них ничего не осталось. А там, у моря – кто знает...

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 25 сентября 2003
Премьера в мире 25 сентября 2003
Режиссер
Борис Хлебников
Борис Хлебников
В ролях
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Владимир Кучеренко
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Александр Ильин
Александр Ильин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Коктебель 2 постера
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