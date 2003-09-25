Коктебель, 2003

- Коктебель в пер. с тюркского яз. означает "страна синих вершин"
- Бюджет фильма 500 тыс. долл.
- Картине была присуждена Специальная премия жюри Московского международного фестиваля («Серебряный Святой Георгий»).
- Приз за лучший дебют на КФ "Окно в Европу" в Выборге (2003).
- Премия "Филип Моррис" на МКФ в Карловых Варах.
- Гран-при жюри на МКФ Cinemanila на Филиппинах.
- Главный приз "Золотая лилия" на МКФ в Висбадене.
- Спецприз жюри на МКФ в Брюсселе.
Мальчик и Отец едут к морю. Едут в товарном вагоне, в кабине дальнобойщика. Идут от дома к дому, идут лесом, холмами. В Москве у них ничего не осталось. А там, у моря – кто знает...