Коктебель, 2003

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме - Коктебель в пер. с тюркского яз. означает "страна синих вершин"

- Бюджет фильма 500 тыс. долл.

- Картине была присуждена Специальная премия жюри Московского международного фестиваля («Серебряный Святой Георгий»).

- Приз за лучший дебют на КФ "Окно в Европу" в Выборге (2003).

- Премия "Филип Моррис" на МКФ в Карловых Варах.

- Гран-при жюри на МКФ Cinemanila на Филиппинах.

- Главный приз "Золотая лилия" на МКФ в Висбадене.

- Спецприз жюри на МКФ в Брюсселе. Развернуть Мальчик и Отец едут к морю. Едут в товарном вагоне, в кабине дальнобойщика. Идут от дома к дому, идут лесом, холмами. В Москве у них ничего не осталось. А там, у моря – кто знает... Развернуть 6.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2003 Премьера в России 25 сентября 2003 Премьера в мире 25 сентября 2003 Режиссер Борис Хлебников В ролях Игорь Черневич Глеб Пускепалис Владимир Кучеренко Агриппина Стеклова Александр Ильин Все актеры и съемочная группа 2 постера

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