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Семейка Роуз
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Семейка Роуз, 2003

2003 / Франция
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Два опасных преступника бегут во время их перевозки из больницы в тюрьму. Обессиленные, они решают укрыться в очаровательном домике, построенном из песчаника, в котором живет милейшее семейство Роуз. Супруги Роуз в этот вечер должны были праздновать свою фарфоровую свадьбу, но вторжение незваных гостей нарушило все их планы, а их самих превратило в заложников. Скоро выясняется, что гангстеры не так уж страшны, а семейка не так уж очаровательна. А точнее – все менее и менее очаровательной и все более и более опасной и готовой на все. Кому не хотелось однажды поддаться своим дурным наклонностям? Захваченные ситуацией и опьяненные опасностью, Роуз постепенно понимают, какие преимущества дает им эта экстремальная ситуация, где они ни за что не отвечают. Эта еще сутки назад очаровательная семья все больше отдается во власть своих самых низменных инстинктов: их алчность перерастает в цинизм, и они легко идут на предательство, убийство и измену. В конечном счете, оказывается, что два беглеца на самом деле безобидные мечтатели, которые теперь сами превратились в заложников. Оказавшись настоящими жертвами, они отчаянно пытаются как-то остановить этот абсурд и образумить зарвавшееся семейство.
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 1 августа 2003
Премьера в мире 2 апреля 2003
Возраст 18+
Режиссер
Франсис Паллуо
В ролях
Кароль Буке
Кароль Буке
Доминик Пинон
Доминик Пинон
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Лоран Дойч
Мишель Дюшоссуа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Семейка Роуз 2 постера
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