Семейка Роуз, 2003

Два опасных преступника бегут во время их перевозки из больницы в тюрьму. Обессиленные, они решают укрыться в очаровательном домике, построенном из песчаника, в котором живет милейшее семейство Роуз. Супруги Роуз в этот вечер должны были праздновать свою фарфоровую свадьбу, но вторжение незваных гостей нарушило все их планы, а их самих превратило в заложников. Скоро выясняется, что гангстеры не так уж страшны, а семейка не так уж очаровательна. А точнее – все менее и менее очаровательной и все более и более опасной и готовой на все. Кому не хотелось однажды поддаться своим дурным наклонностям? Захваченные ситуацией и опьяненные опасностью, Роуз постепенно понимают, какие преимущества дает им эта экстремальная ситуация, где они ни за что не отвечают. Эта еще сутки назад очаровательная семья все больше отдается во власть своих самых низменных инстинктов: их алчность перерастает в цинизм, и они легко идут на предательство, убийство и измену. В конечном счете, оказывается, что два беглеца на самом деле безобидные мечтатели, которые теперь сами превратились в заложников. Оказавшись настоящими жертвами, они отчаянно пытаются как-то остановить этот абсурд и образумить зарвавшееся семейство.

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