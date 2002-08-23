Постер фильма Лиля навсегда
7.4
7.4

Лиля навсегда

, 2002
Lilya 4-Ever
Швеция / драма / 18+
О фильме

Она всегда мечтала о другой жизни. Ее мама осуществила свою мечту — уехала жить в Америку с новым мужем. А Лиля продолжала жить и ждать, когда же ее заберут. Ни писем, ни денег, ни мамы она так и не увидела. Но однажды судьба загадочно улыбается ей в лице Андрей, в которого она, конечно же, влюбляется. Он предлагает ей поехать в Швецию и начать жить по-новому.

В ролях

Оксана Акиньшина
Артем Богучарский
Любовь Агапова
Лилия Шинкарева
Элина Бененсон
Павел Пономарев
Режиссер Лукас Мудиссон
Сценарист Лукас Мудиссон
Композитор Nathan Larson
Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 23 августа 2002
7 апреля 2003 Россия
28 февраля 2003 Австрия
25 апреля 2003 Беларусь
7 января 2005 Бразилия 16
19 ноября 2002 Великобритания
3 декабря 2003 Германия
14 марта 2003 Греция
27 сентября 2002 Дания
25 апреля 2003 Ирландия
25 апреля 2003 Казахстан
19 августа 2005 Мексика
20 марта 2003 Нидерланды
20 сентября 2002 Норвегия 15
23 августа 2002 США
25 апреля 2003 Украина
27 сентября 2002 Финляндия K-16
16 апреля 2003 Франция
23 августа 2002 Швеция
17 января 2003 Эстония
MPAA R
Сборы в мире $1 007 747
Производство Memfis Film, Det Danske Filminstitut, Film i Väst
Другие названия
Lilja 4-ever, Lilya 4-Ever, Las alas de la vida, Daima Lilya, Lilija amžinai, Lilja 4ever, Lilja zauvijek, Lilya Baraye-Hamishe, Lilya Forever, Lilya Para Sempre, Ljilja zauvek, Mangu Lilya, Para Sempre Lilya, Por siempre Lilya, Za vedno Lilja, Λίλια για πάντα, Лиля завинаги, Лиля навсегда, Ліля назавжди, リリア 4-ever, 永遠的莉莉亞

7.4
7.8 IMDb

Цитаты

Володя Я убил себя и попал на небеса, да, на небесах действительно хорошо. Но я сожалею, потому что хотел пожить на земле ещё немного. Ты остаёшься мёртвым вечно, но живёшь только короткий миг.

Интересные факты

Фильм основан в основном на реальной жизни литовской девушки, Дангуоле Расалаите, которая оказалась в Швеции после того, как её мать уехала в Америку. Фильм довольно точно воспроизводит события из жизни Дангуоле, за исключением мальчика по имени Володя, который полностью вымышлен.

Фильмы похожие на Лиля навсегда

Мамонт
Мамонт драма
2009, Германия / Дания / Швеция
6.0
Контейнер
Контейнер драма
2006, Швеция
4.0
Дыра в моем сердце
Дыра в моем сердце драма
2004, Дания / Швеция
5.0
Мы - лучшие!
Мы - лучшие! драма, мюзикл
2013, Швеция
7.0
Райские птицы драма
2008, Украина
6.0
Игры мотыльков
Игры мотыльков драма
2004, Россия
6.0
Вместе
Вместе драма, комедия
2000, Дания / Швеция / Италия
7.0
Покажи мне любовь
Покажи мне любовь мелодрама, комедия, драма
1998, Дания / Швеция
7.0
Самоубийцы
Самоубийцы комедия, драма
2011, Россия
6.0
Сестры
Сестры боевик, драма
2001, Россия
7.0
Рассвет
Рассвет ужасы
2019, Россия
3.0
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
SOS, Дед Мороз или Все сбудется! комедия, семейный
2015, Россия
3.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
