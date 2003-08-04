Чумовая пятница, 2003

У доктора Тэсс Колман и ее пятнадцатилетней дочери Энн совершенно разные взгляды на жизнь. У них расходятся вкусы абсолютно во всем – моде, музыке, им нравятся совершенно разные типы мужчин. И однажды в четверг их разногласия достигают апогея. Тэсс не одобряет музыкальные пристрастия дочери, а Энн терпеть не может друга своей матери и активно возражает против их свадьбы. Но внезапно все меняется самым чудесным образом. В пятницу два непримиримых врага проснувшись, внезапно обнаруживают, что они поменялись телами. Благодаря этому, Тэсс и Энн, начинают смотреть друг на друга в буквальном смысле новыми глазами и проникаются взаимным уважением. Но этого мало: судьба-злодейка подкидывает этой семейке новое испытание. В субботу – свадьба Тэсс, и это добавляет пикантности во взаимоотношения двух героинь...