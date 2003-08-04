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Чумовая пятница Чумовая пятница
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Freaky Friday

Чумовая пятница, 2003

2003 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тэсс Колман постоянно конфликтует со своей дочерью-подростком, 15-летней Анной. Тэсс раздражает то, как дочь разговаривает и одевается, она не одобряет ее музыкальные пристрастия и ухажеров. Анна, в свою очередь, не хочет слушать старомодную мать и не понимает, как можно снова выходить замуж спустя лишь три года после смерти мужа. Когда их разногласия достигают предела, происходит невероятное – однажды утром мама и дочка обнаруживают, что они поменялись телами...

  • Когда Джейми Ли Кертис узнала, что будет работать с Линдси Лохан, которая сыграла в фильме «Ловушка для родителей», она спросила: «Кого из близнецов она там играла?», не зная, что Лохан исполнила обе роли. 
  • Продюсер Эндрю Ганн рассказал, что надеялся привлечь на роль матери Джоди Фостер, которая сыграла дочь в оригинальном фильме 1976 года. Фостер отказалась – отчасти из-за опасений, что ее возвращение может отвлечь зрителей от достоинств самого фильма.
  • Мишель Трахтенберг пришлось отказаться от роли Анны из-за условий договора в сериале «Баффи – истребительница вампиров». По совпадению это второй фильм, от которого она отказалась и в котором в итоге сыграла Линдси Лохан. Первым была картина «Ловушка для родителей». 
  • В фильме есть персонаж, которого зовут мистер Бейтс. Это отсылка к фильму «Психо», где жертву Нормана Бейтса сыграла мама Джейми Ли Кертис, Джанет Ли. 

У доктора Тэсс Колман и ее пятнадцатилетней дочери Энн совершенно разные взгляды на жизнь. У них расходятся вкусы абсолютно во всем – моде, музыке, им нравятся совершенно разные типы мужчин. И однажды в четверг их разногласия достигают апогея. Тэсс не одобряет музыкальные пристрастия дочери, а Энн терпеть не может друга своей матери и активно возражает против их свадьбы. Но внезапно все меняется самым чудесным образом. В пятницу два непримиримых врага проснувшись, внезапно обнаруживают, что они поменялись телами. Благодаря этому, Тэсс и Энн, начинают смотреть друг на друга в буквальном смысле новыми глазами и проникаются взаимным уважением. Но этого мало: судьба-злодейка подкидывает этой семейке новое испытание. В субботу – свадьба Тэсс, и это добавляет пикантности во взаимоотношения двух героинь...

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 29 октября 2003
Премьера в мире 4 августа 2003
Возраст 12+
Режиссер
Марк Уотерс
Марк Уотерс
В ролях
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Марк Хэрмон
Марк Хэрмон
Хэролд Гулд
Чэд Мюррей
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чумовая пятница 3 постера
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Чумовая пятница смотреть онлайн

Чумовая пятница
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Vaksa 2 апреля 2015, 12:51
ЛЮДИИИ! Пожалуйста, нужна ваша помощь! Где можно скачать фильм Чумовая пятница на комп??? ССылку что-ли дайте, плизз!!!
катя 2 апреля 2015, 12:51
скажите где можно скачать на комп этот чумовой фильмак?а то я не знаю...🙅
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