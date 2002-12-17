Продюсер "звездного" телевизионного шоу высокомерный и заносчивый Жан-Луи Брусталь держит своего молодого сотрудника Бастьена "в черном теле". Но Бастьен и не думает обижаться: ведь Брусталь — его идол, символ настоящего успеха. И однажды мечта Бастьена сбывается: босс приглашает его провести уик-энд на своей роскошной загородной вилле и поработать над концепцией придуманного Бастьеном нового оригинального телепроекта. На бумаге все выглядит очень гладко: Бастьен сам будет вести свое шоу и ему обещаны "золотые горы". Но на самом деле Брусталь приготовил немало сюрпризов...
СтранаФранция
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска2003
Премьера в мире17 декабря 2002
Дата выхода
15 июля 2003
Россия
15 июля 2003
Беларусь
1 января 2013
Бельгия
14 января 2005
Германия
15 июля 2003
Казахстан
6 мая 2014
Португалия
15 июля 2003
Украина
17 декабря 2002
Франция
18 июня 2013
Япония
Сборы в мире$2 789 920
ПроизводствоM6 Films, Pendrake Films, Nord-Ouest Films
Другие названия
Mon idole, A bálványom, Anything You Say, Bad, Bad Things, Erotas ala gallika, Idol, Meu Ídolo, Mój idol, My Idol, O Meu Ídolo, Whatever You Say, Ερωτας αλά γαλλικά, Как скажешь