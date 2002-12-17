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Постер фильма Как скажешь
Постер фильма Как скажешь
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Как скажешь

Как скажешь

Mon idole 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Продюсер "звездного" телевизионного шоу высокомерный и заносчивый Жан-Луи Брусталь держит своего молодого сотрудника Бастьена "в черном теле". Но Бастьен и не думает обижаться: ведь Брусталь — его идол, символ настоящего успеха. И однажды мечта Бастьена сбывается: босс приглашает его провести уик-энд на своей роскошной загородной вилле и поработать над концепцией придуманного Бастьеном нового оригинального телепроекта. На бумаге все выглядит очень гладко: Бастьен сам будет вести свое шоу и ему обещаны "золотые горы". Но на самом деле Брусталь приготовил немало сюрпризов...
Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 17 декабря 2002
Дата выхода
15 июля 2003 Россия
15 июля 2003 Беларусь
1 января 2013 Бельгия
14 января 2005 Германия
15 июля 2003 Казахстан
6 мая 2014 Португалия
15 июля 2003 Украина
17 декабря 2002 Франция
18 июня 2013 Япония
Сборы в мире $2 789 920
Производство M6 Films, Pendrake Films, Nord-Ouest Films
Другие названия
Mon idole, A bálványom, Anything You Say, Bad, Bad Things, Erotas ala gallika, Idol, Meu Ídolo, Mój idol, My Idol, O Meu Ídolo, Whatever You Say, Ερωτας αλά γαλλικά, Как скажешь
Режиссер
Гийом Кане
Гийом Кане
В ролях
Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Гийом Кане
Гийом Кане
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Клотильда Куро
Клотильда Куро
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
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