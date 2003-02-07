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Как отделаться от парня за 10 дней Как отделаться от парня за 10 дней
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How to Lose a Guy in 10 Days

Как отделаться от парня за 10 дней, 2003

2003 / США / Германия
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Журналистка Энди Андерсон получает важное задание от главного редактора – написать статью о типичных ошибках девушек при общении с парнями. Чтобы выполнить его, она решает завязать знакомство с первым встречным, совершить все эти ошибки и добиться того, чтобы ее бросили. По дурацкому совпадению ее объектом оказывается Бен, который поспорил, что сможет влюбить в себя любую девушку за 10 дней. Теперь, чтобы выиграть пари, парню приходится терпеть все выходки Энди, которая, в свою очередь, совершенно не понимает, почему ее отвратительное поведение не приводит к нужному результату. 

  • Кейт Хадсон импровизировала, осыпая Мэттью Макконахи поцелуями во время сцены, где она представляет новую собаку. Вот почему Макконахи выглядит искренне удивленным.
  • Диалоги и действия во многих сценах (например, в сцене с «семейным альбомом») были импровизацией. 
  • Для съемок фильма было взято напрокат множество драгоценностей на общую сумму около 14,2 млн долларов. 
  • Друзья Энди, Мишель и Джанин, названы в честь авторов книги, по которой снят фильм: Мишель Александр и Джанин Лонг. 
  • В начале фильма на одной из обложек журнала Composure Magazine можно заметить изображение Кэтрин Хейгл.
  • Мотоцикл, на котором ездил герой Мэттью Макконахи, – это Triumph Bonneville.
  • В качестве офиса журнала Composure Magazine использовалось здание издательства Conde Nast. 

Журналистка Энди Андерсон из журнала "Composure Magazine" получает довольно необычное редакционное задание, которое к тому же надо сделать очень быстро. Ей вменяется в обязанность написать статью, причем из первых рук, о том, что выдумывают женщины для того, чтобы отделаться от мужчины, когда они его больше не хотят лицезреть рядом. На все про все у нее только 10 дней, через которые материал должен лежать на столе главного редактора. Ей необходимо найти в толпе парня, влюбить в себя, а затем совершить все классические выкрутасы капризной красотки. На беду Энди ее выбор пал на молодого рекламного агента Бенджамина Бэрри, который сам как раз заключил со своим боссом безмное пари, что он сам сможет влюбить в себя девушку за 10 дней. Может ли такое странное знакомство, основанное на авантюре и замешанное на лжи, привести к взаимности?

6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 5 июня 2003
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 7 февраля 2003
Возраст 12+
Режиссер
Дональд Петри
В ролях
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Шалом Харлоу
Все актеры и съемочная группа
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Как отделаться от парня за 10 дней
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Каждый фильм это отражение нашей жизни, работа над ошибками, иногда чужими, а иногда собственными. Но куда интереснее, когда это делается с юмором.«Как отделаться от парня за 10дней»- это инструкция от обратного. Она – Энди Андерсон, симпатичная, миловидная девушка ( Гвинет Пэлтроу отдыхает)журналистка одного из глянцевых журналов для женщин, ведущая колонку«полезные советы для женщин»: как заболтать гаишника или… как избавиться от парня за 10дней. А осталось ей только выбрать жертву…
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