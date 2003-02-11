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Постер фильма Помни обо мне
6.1
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6.1

Помни обо мне

, 2003
Ricordati di me
Франция, Великобритания, Италия / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Помни обо мне
6.1

О фильме

Карло Ристуччиа наблюдает, как разваливается его с виду благополучная семья. Его жена Джулия работает учительницей, хотя всю жизнь мечтала стать актрисой; 18-летняя дочь Валентина готова сделать всё, чтобы попасть на самое популярное телешоу в стране; сын Паоло безответно влюблен и курит травку; а сам Карло стал скучным финансистом, спрятал подальше свой недописанный роман.

Но однажды Карло встречает любовь своей юности, ослепительно прекрасную Алессию, которая становится его любовницей и музой.

Внезапно мечты семьи Карло начинают сбываться, но что ей сулят неожиданные перемены - счастье или новые проблемы?

В ролях

Фабрицио Бентивольо
Фабрицио Бентивольо
Carlo Ristuccia
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Giulia Ristuccia
Николетта Романофф
Николетта Романофф
Valentina Ristuccia
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Alessia
Сильвио Муччино
Сильвио Муччино
Paolo Ristuccia
Энрико Сильвестрин
Stefano Manni
Сильвия Коэн
Elena
Альберто Джиминьяни
Riccardo
Аманда Сандрелли
Габриэле Лавиа
Alfredo
Andrea Sama
Matteo
Режиссер Габриэле Муччино
Сценарист Габриэле Муччино, Хайдрун Шлеф
Композитор Паоло Буонвино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Великобритания / Италия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 11 февраля 2003
Дата выхода
11 февраля 2003 Россия 12+
2 сентября 2004 Австралия M
11 февраля 2003 Италия
11 февраля 2003 Казахстан
3 марта 2003 США
11 февраля 2003 Украина
MPAA R
Бюджет €5 000 000
Сборы в мире $12 909 601
Производство Fandango, Buena Vista International Film Production France, Vice Versa Film
Другие названия
Ricordati di me, Acuérdate de mí, Remember Me, Acuérdate de mi, Apisties, Beni unutma, Husk mig nu, Lembra-te de Mim, Muista minut, No Limite das Emoções, Pamiętaj mnie, Remember Me, My Love, Souviens-toi de moi, Απιστίες, Пам'ятай про мене, Помни обо мне, Спомняй си за мен, 忆汝我心, 杀死那个结了婚的男人

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Paolo Ristuccia Скажи мне правду, Валентина, что ты обо мне думаешь? Каким я выгляжу со стороны?
Valentina Ristuccia Ты знаешь, что я о тебе думаю.
Paolo Ristuccia Ну скажи всё-таки.
Valentina Ristuccia Я думаю, что ты бестолочь и безэмоциональный, когда говоришь, кажется, что у тебя во рту тряпка, и люди никак не могут понять ни х#я, ты не моешься и одеваешься как коммунистический лузер, когда весь мир идёт в другую сторону. Вот что я думаю.
Paolo Ristuccia Ещё что-нибудь?
Valentina Ristuccia Нет, этого достаточно.

Отзывы о фильме

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