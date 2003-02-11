Карло Ристуччиа наблюдает, как разваливается его с виду благополучная семья. Его жена Джулия работает учительницей, хотя всю жизнь мечтала стать актрисой; 18-летняя дочь Валентина готова сделать всё, чтобы попасть на самое популярное телешоу в стране; сын Паоло безответно влюблен и курит травку; а сам Карло стал скучным финансистом, спрятал подальше свой недописанный роман.

Но однажды Карло встречает любовь своей юности, ослепительно прекрасную Алессию, которая становится его любовницей и музой.

Внезапно мечты семьи Карло начинают сбываться, но что ей сулят неожиданные перемены - счастье или новые проблемы?