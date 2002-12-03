Адаптация, 2002

Николас Кейдж в этой картине исполняет роль Чарли Кауфмана - лос-анджелесского сценариста, человека у которого вся жизнь идет кувырком: начиная от комплекса неполноценности, кончая сексуальными проблемами. А вот его брат-близнец Дональд, чувствует себя вполне хорошо и даже претендует на гораздо большее, чем то, что он собою представляет. Пока Чарли занимается сценарной адаптацией книги Сьюзен Орлеан "Украденная орхидея", его судьба причудливо переплетается с жизнью Орлеан, Джона Лароча - как раз того самого похитителя орхидеи, да и с темой самой книги, поскольку каждый из них, может быть, ищет то, чего не замечает в другом.

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