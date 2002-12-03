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Adaptation.

Адаптация, 2002

2002 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
Николас Кейдж в этой картине исполняет роль Чарли Кауфмана - лос-анджелесского сценариста, человека у которого вся жизнь идет кувырком: начиная от комплекса неполноценности, кончая сексуальными проблемами. А вот его брат-близнец Дональд, чувствует себя вполне хорошо и даже претендует на гораздо большее, чем то, что он собою представляет. Пока Чарли занимается сценарной адаптацией книги Сьюзен Орлеан "Украденная орхидея", его судьба причудливо переплетается с жизнью Орлеан, Джона Лароча - как раз того самого похитителя орхидеи, да и с темой самой книги, поскольку каждый из них, может быть, ищет то, чего не замечает в другом.
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 17 апреля 2003
Премьера в мире 3 декабря 2002
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $19 000 000
Режиссер
Спайк Джонз
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Крис Купер
Крис Купер
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Адаптация 3 постера
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