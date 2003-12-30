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Киноафиша Фильмы Ковчег

Ковчег

Kovcheg 18+
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О фильме

Лирическая комедия «Ковчег» снята по мотивам повести Геннадия Шпаликова «Причал» и рассказывает о любви, которой, как известно, все возрасты покорны. В прошлом неудавшийся боксер, а в настоящем шкипер баржи, главный герой, потеряв все, дрейфует по течению жизни. Когда-то у него была семья, но жена предала его, сбежав с сыном к другому мужчине. Встретив в маленьком провинциальном городке юную Катерину, Шкипер не мог и представить, как это изменит его жизнь. А Катя просто живет изо всех своих юных сил – влюбляется, мечтает, страдает. Конечно же, она не могла не влюбиться в сурового Шкипера. Готовая повсюду следовать за своим возлюбленным, девушка против воли матери бежит в Москву на его барже. А у Шкипера в Москве цель – найти жену и забрать у нее сына. Пока он разбирается со своим прошлым, Катя знакомится со столицей и ее обитателями. Прекрасный город, живущий бурной и пестрой жизнью, всего за одну ночь изменит жизнь главных героев фильма. Посмотреть эту романтическую комедию онлайн можно на нашем сайте.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 30 декабря 2003
Дата выхода
30 декабря 2003 Россия 12+
Производство Pygmalion Production
Другие названия
Kovcheg, Ковчег
Режиссер
Юрий Кузин
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Анна Арланова
Анна Арланова
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Елена Шевченко
Елена Шевченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
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Ковчег

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