Лирическая комедия «Ковчег» снята по мотивам повести Геннадия Шпаликова «Причал» и рассказывает о любви, которой, как известно, все возрасты покорны. В прошлом неудавшийся боксер, а в настоящем шкипер баржи, главный герой, потеряв все, дрейфует по течению жизни. Когда-то у него была семья, но жена предала его, сбежав с сыном к другому мужчине. Встретив в маленьком провинциальном городке юную Катерину, Шкипер не мог и представить, как это изменит его жизнь. А Катя просто живет изо всех своих юных сил – влюбляется, мечтает, страдает. Конечно же, она не могла не влюбиться в сурового Шкипера. Готовая повсюду следовать за своим возлюбленным, девушка против воли матери бежит в Москву на его барже. А у Шкипера в Москве цель – найти жену и забрать у нее сына. Пока он разбирается со своим прошлым, Катя знакомится со столицей и ее обитателями. Прекрасный город, живущий бурной и пестрой жизнью, всего за одну ночь изменит жизнь главных героев фильма. Посмотреть эту романтическую комедию онлайн можно на нашем сайте.