Брюс Всемогущий, 2003

Фильм был запрещен к показу в Египте за «кощунственное содержание».

Обезьяна из сцены в переулке — это та же самая обезьяна, которая появлялась в фильме «Эпидемия» и которая играла Марселя в сериале «Друзья».

Изначально задумывалось, что бога сыграет Роберт Де Ниро, но актер отказался. Также от роли бога отказался Джек Николсон.

Фильм основан на книге Роберта Боша «Всемогущий Я», написанной в 1991 году. Но ни книга, ни ее автор не упоминаются в фильме.

Морган Фримен, сыгравший бога, носит кепку с логотипом бейсбольной команды «Нью Йорк Янкиз». Это отсылка к популярному в США выражению «Даже Бог болеет за «Янки»».

Сыгравший бога Морган Фримен в реальной жизни агностик.

Изначально на роль Сьюзан Ортеги была выбрана Ева Мендес, но она не смогла принять участие в съемках из-за занятости в других проектах.

Заклятый враг Брюса Эван Бакстер становится главным героем в продолжении — фильме «Эван Всемогущий».

В одной из сцен, когда Брюс пытается организовать свою работу с молитвами просителей, он размещает каждую молитву на отдельном желтом стикере. Далее мы видим, что вся комната, а также Брюс и его собака оказываются полностью покрытыми стикерами. Оклеивание комнаты производилось съемочной командой вручную, а для Брюса и его собаки были сшиты специальные костюмы.

У фильма существует болливудский ремейк «О Боже, ты велик!».

Обе аварии, в которые попадает Брюс (врезавшись в дерево и попав под грузовик), происходят возле одного и того же озера.

Оригинальный сценарий, который написали Марк О’Киф и Стив Корен, был незамедлительно куплен студией «Universal» за миллион долларов, что является очень высокой ценой для 2000 года.

Джим Керри часто настаивал на том, чтобы сделать более 30 дублей некоторых сцен.

В определенный момент съемок Дженнифер Энистон параллельно снималась еще в двух проектах: в сериале «Друзья» и фильме «А вот и Полли».

В сцене вечеринки, когда Брюс празднует свое повышение на работе, можно заметить золотого тельца. Это отсылка на историю библейского Моисея, когда неверующие израильтяне навлекли на себя гнев божий, выковав золотого тельца и поклоняясь ему как богу, вместо соблюдения десяти заповедей.

Это третье сотрудничество Джима Керри с режиссером Томом Шедьяком. Ранее Керри снимался в его картинах «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Лжец, лжец».

Перед первой встречей с богом, Брюс из-за сломанного лифта вынужден идти по лестнице. Это отсылка к песне «Stairway to Heaven» группы Led Zeppelin.

Во время съемок сильный порыв ветра повалил операторский кран, который чуть не упал на стоявшую к нему спиной Дженнифер Энистон. Актрису спас Джим Керри, который заметил падение крана и успел оттолкнуть Энистон в сторону.