Брюс Всемогущий, 2003

Кто виноват, если на работе не замечают наших талантов, а личная жизнь идет наперекосяк? Для телерепортера Брюса Нолана ответ очевиден: причина свалившихся на него неудач — Бог. Именно Богу он и предъявляет свои претензии в порыве отчаяния. Выясняется, что Всемогущий услышал его, и даже готов исправить свои ошибки. В качестве компенсации Бог делает Брюса равным себе, передавая ему свои безграничные возможности. Теперь любое, даже самое невероятное желание Брюса исполняется по щелчку пальцев.
С новыми возможностями Брюсу можно больше не опасаться, что в его жизни что-то пойдет не так. Стать звездой телевидения, вернуть угасшую страсть в отношения, избавиться от конкурента на работе — для него нет ничего невозможного. Правда Брюс не учел, что вместе с огромной силой к нему перешли и огромные заботы. Настоящий Бог в отпуске, и вся его работа теперь тоже лежит на плечах Брюса. Каждый день миллионы людей обращаются к нему с просьбами в своих молитвах, и если проигнорировать их, то на земле может начаться настоящий хаос.
Фильм был запрещен к показу в Египте за «кощунственное содержание».
Обезьяна из сцены в переулке — это та же самая обезьяна, которая появлялась в фильме «Эпидемия» и которая играла Марселя в сериале «Друзья».
Изначально задумывалось, что бога сыграет Роберт Де Ниро, но актер отказался. Также от роли бога отказался Джек Николсон.
Фильм основан на книге Роберта Боша «Всемогущий Я», написанной в 1991 году. Но ни книга, ни ее автор не упоминаются в фильме.
Морган Фримен, сыгравший бога, носит кепку с логотипом бейсбольной команды «Нью Йорк Янкиз». Это отсылка к популярному в США выражению «Даже Бог болеет за «Янки»».
Сыгравший бога Морган Фримен в реальной жизни агностик.
Изначально на роль Сьюзан Ортеги была выбрана Ева Мендес, но она не смогла принять участие в съемках из-за занятости в других проектах.
Заклятый враг Брюса Эван Бакстер становится главным героем в продолжении — фильме «Эван Всемогущий».
В одной из сцен, когда Брюс пытается организовать свою работу с молитвами просителей, он размещает каждую молитву на отдельном желтом стикере. Далее мы видим, что вся комната, а также Брюс и его собака оказываются полностью покрытыми стикерами. Оклеивание комнаты производилось съемочной командой вручную, а для Брюса и его собаки были сшиты специальные костюмы.
У фильма существует болливудский ремейк «О Боже, ты велик!».
Обе аварии, в которые попадает Брюс (врезавшись в дерево и попав под грузовик), происходят возле одного и того же озера.
Оригинальный сценарий, который написали Марк О’Киф и Стив Корен, был незамедлительно куплен студией «Universal» за миллион долларов, что является очень высокой ценой для 2000 года.
Джим Керри часто настаивал на том, чтобы сделать более 30 дублей некоторых сцен.
В определенный момент съемок Дженнифер Энистон параллельно снималась еще в двух проектах: в сериале «Друзья» и фильме «А вот и Полли».
В сцене вечеринки, когда Брюс празднует свое повышение на работе, можно заметить золотого тельца. Это отсылка на историю библейского Моисея, когда неверующие израильтяне навлекли на себя гнев божий, выковав золотого тельца и поклоняясь ему как богу, вместо соблюдения десяти заповедей.
Это третье сотрудничество Джима Керри с режиссером Томом Шедьяком. Ранее Керри снимался в его картинах «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Лжец, лжец».
Перед первой встречей с богом, Брюс из-за сломанного лифта вынужден идти по лестнице. Это отсылка к песне «Stairway to Heaven» группы Led Zeppelin.
Во время съемок сильный порыв ветра повалил операторский кран, который чуть не упал на стоявшую к нему спиной Дженнифер Энистон. Актрису спас Джим Керри, который заметил падение крана и успел оттолкнуть Энистон в сторону.
Брюс Нолан – телеведущий, известный своими смешными и интересными сюжетами. За это его и любят зрители, но он не становится от этого счастливее. Брюс с удовольствием занял бы должность корреспондента, тогда бы он вел репортажи с места событий. Брюс не доволен практически всем в своей жизни и редко упускает возможность пожаловаться на судьбу. У него есть любящая подружка Грэйс, которая работает в детском саду. Своей жизнью она абсолютно довольна. Она обожает Брюса, несмотря на его пессимизм. Пока он мечтает стать легендой, она пытается быть каждый день полезной миру. Однажды у Брюса появляется отличная возможность сделать сюжет, который выйдет в прямой эфир. Но прямо перед эфиром Брюсу становится известно, что должность, о которой он так мечтал, отныне будет занимать его противник. Одна неприятность следует за другой. Брюсу кажется, что это самый худший день в его жизни – на него напали хулиганы, разбили его машину, на работе сплошные проблемы. Озлобленный Брюс не прекращает сетовать на Господа Бога. И вот однажды, игнорируя все знаки и предостережения, Брюс попадает в странное заброшенное здание. Здесь он встречает столь же странного сторожа, который в результате оказывается самим Господом. Все это время Бог наблюдал за Брюсом и слышал все его причитания, и теперь предлагет ему Свою работу. Наделив Брюса всей своей властью, Бог намерен испытать его и посмотреть, сможет ли он справиться с этой работой. Придя в себя и убедившись, что это был не сон, Брюс начинает использовать божественные силы по своему усмотрению...