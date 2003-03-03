Группа морских пехотинцев (во главе с Уиллисом) отправлена в нигерийские джунгли на поиски доктора-миссионера (Беллуччи). Когда они прибывают в деревню, доктор говорит, что она не двинется с места, если с ней не эвакуируют еще 70 беженцев. Это коренным образом меняет цель миссии отряда, так как теперь им надо успеть добраться до конечного пункта быстрее отряда африканских солдат, преследующих их и превосходящих в количестве в сотни раз!