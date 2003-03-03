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Постер фильма Слезы Солнца
6.6
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6.6

Слезы Солнца

, 2003
Tears of the Sun
США / боевик, триллер, драма / 18+
Постер фильма Слезы Солнца
6.6

О фильме

Группа морских пехотинцев (во главе с Уиллисом) отправлена в нигерийские джунгли на поиски доктора-миссионера (Беллуччи). Когда они прибывают в деревню, доктор говорит, что она не двинется с места, если с ней не эвакуируют еще 70 беженцев. Это коренным образом меняет цель миссии отряда, так как теперь им надо успеть добраться до конечного пункта быстрее отряда африканских солдат, преследующих их и превосходящих в количестве в сотни раз!

В ролях

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Lieutenant A.K. Waters
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Доктор Лена Фиоре Кендрикс
Коул Хаузер
Коул Хаузер
James 'Red' Atkins
Финола Флэнаган
Финола Флэнаган
Том Скеррит
Том Скеррит
Captain Bill Rhodes
Имонн Уокер
Имонн Уокер
Эллис 'Зи' Пэттигру
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Келли Лейк
Ник Чинланд
Ник Чинланд
Майкл 'Сло' Слоуэнски
Charles Ingram
Demetrius 'Silk' Owens
Paul Francis
Дэнни 'Док' Келли
Чад Смит
Jason 'Flea' Mabry
Режиссер Антуан Фукуа
Сценарист Alex Lasker, Patrick Cirillo
Композитор Лиза Джеррард, Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 30 ноября 2020
Премьера в мире 3 марта 2003
Дата выхода
30 апреля 2003 Россия 16+
14 августа 2003 Австралия
24 октября 2003 Австрия
19 июня 2003 Аргентина
30 апреля 2003 Беларусь
27 августа 2003 Бельгия
9 мая 2003 Болгария
7 августа 2003 Боливия
17 октября 2003 Бразилия
12 сентября 2003 Великобритания
24 апреля 2003 Венгрия
24 апреля 2003 Венесуэла
11 апреля 2003 Вьетнам
28 августа 2003 Германия
3 апреля 2003 Гонконг
11 апреля 2003 Греция
15 августа 2003 Дания
3 сентября 2003 Египет
11 сентября 2003 Израиль
24 апреля 2003 Индия
28 августа 2003 Индонезия
12 сентября 2003 Ирландия
30 июля 2003 Исландия
21 ноября 2003 Испания
21 ноября 2003 Италия
30 апреля 2003 Казахстан
7 марта 2003 Канада
11 апреля 2003 Колумбия
16 сентября 2003 Кувейт
26 декабря 2003 Латвия
28 августа 2003 Ливан
11 апреля 2003 Литва
12 сентября 2003 Малайзия
4 апреля 2003 Мексика
19 октября 2006 Нидерланды
7 августа 2003 Новая Зеландия
31 октября 2003 Норвегия
24 апреля 2003 ОАЭ
8 мая 2003 Перу
22 августа 2003 Польша
19 сентября 2003 Португалия
1 мая 2003 Румыния
7 марта 2003 США
21 марта 2003 Сербия
18 апреля 2003 Сингапур
24 апреля 2003 Словакия
24 апреля 2003 Словения
10 августа 2003 Таиланд
21 марта 2003 Тайвань
14 ноября 2003 Турция
30 апреля 2003 Украина
6 июня 2003 Уругвай
2 апреля 2003 Филиппины
1 мая 2003 Финляндия
23 июля 2003 Франция
26 декабря 2003 Хорватия
30 июля 2003 Черногория
24 апреля 2003 Чехия
19 июня 2003 Чили
3 октября 2003 Швеция
24 апреля 2003 Эквадор
18 апреля 2003 Эстония
20 июня 2003 ЮАР
4 апреля 2003 Южная Корея
25 октября 2003 Япония
MPAA R
Бюджет $75 000 000
Сборы в мире $86 468 162
Производство Cheyenne Enterprises, Michael Lobell Productions, Revolution Studios
Другие названия
Tears of the Sun, Lágrimas del sol, Les larmes du soleil, Tränen der Sonne, A Nap könnyei, Güneşin Gözyaşları, Hostile Act, Hostile Rescue, Jecaji sunca, L'ultima alba, Lacrimi de soare, Lacrimi din soare, Lágrimas do Sol, Llàgrimes del sol, Łzy słońca, Man of War, Nước Mắt Mặt Trời, Operação Especial, Päikese pisarad, Rules of Engagement, Saules asaras, Saules ašaros, Slzy slnka, Slzy slunce, Sonceve solze, Suze boga sunca, Ta dakrya tou iliou, Tears of the sun - auringon kyyneleet, Τα δάκρυα του ήλιου, Плачът на слънцето, Слёзы солнца, Сльози сонця, ティアーズ・オブ・ザ・サン, 獵日風暴, Plachŭt na slŭntseto, Ta dákrya tou íliou, 태양의 눈물, Slozy solntsa, Slʹozy sontsya, 太阳之泪, 猎日风暴, Tears of the Sun (2003)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
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Обновлено 26 июня 2024

Цитаты

[последняя титровая карточка]
Титровая карточка Единственное, что необходимо для триумфа зла — это чтобы добрые люди ничего не делали. - Эдмунд Бёрк

Отзывы о фильме

Weteran Mc 25 июня 2024, 23:36
Голливудский военный боевик 2003 года - "Слёзы Солнца", с Брюсом Уиллисом в главной роли.
Сюжет повествует об американской спецоперации в… Читать дальше…
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