Группа морских пехотинцев (во главе с Уиллисом) отправлена в нигерийские джунгли на поиски доктора-миссионера (Беллуччи). Когда они прибывают в деревню, доктор говорит, что она не двинется с места, если с ней не эвакуируют еще 70 беженцев. Это коренным образом меняет цель миссии отряда, так как теперь им надо успеть добраться до конечного пункта быстрее отряда африканских солдат, преследующих их и превосходящих в количестве в сотни раз!
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Напряжение возникло между режиссёром Антуан Фукуа и Брюс Уиллис вскоре после начала основных съёмок. К концу съёмок они поклялись никогда больше не работать друг с другом.
Сюжет повествует об американской спецоперации в… Читать дальше…