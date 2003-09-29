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Убить Билла Убить Билла
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Kill Bill: Vol. 1

Убить Билла, 2003

2003 / США
7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то Беатрикс была наемной убийцей по кличке Черная Мамба, но приняла решение уйти на покой, выйти замуж и завести ребенка. Однако ее бывшие подельники во главе с боссом по имени Билл не захотели оставлять ее в живых. Они устроили кровавую бойню прямо на церемонии бракосочетания, но невесте чудом удалось выжить. После четырехлетней комы она пришла в себя и, осознав, что потеряла все, в том числе и своего неродившегося ребенка, пришла в ярость. Теперь только месть поможет Черной Мамбе обрести покой.

  • Квентин Тарантино перенес начало съемок из-за беременности Умы Турман. 
  • Часть фильма была снята на легендарной студии Shaw Bros. Studio в Гонконге.
  • В ходе съемок Квентин Тарантино постоянно генерировал новые идеи и новые сцены, поэтому в итоге было отснято огромное количество материала. 
  • Вся музыка к фильму состоит из саундтреков других картин. Квентин подбирал музыку из своей коллекции любимых треков.
  • Квентин Тарантино подтвердил теорию, что «Смертоносные гадюки» – это отсылка к команде Fox Force Five из одноименного вымышленного сериала, который упоминается героиней Умы Турман в фильме «Криминальное чтиво». 
  • Всего на съемках обеих частей фильма было использовано около двух тысяч литров бутафорской крови.
  • Изначально Квентин Тарантино намеревался взять японскую актрису на роль О-Рен Ишии, но когда увидел фильм «Шанхайский полдень», то сразу же переписал сценарий и пригласил Люси Лью. 

Много лет назад Билл, босс международной преступно-террористической организации, занимающейся заказными убийствами, отдал Невесту на обучение и воспитание мастеру восточных единоборств Пай Мею. Тот сделал из нее совершенную машину убийств. Невеста долго работала на Билла и считалась лучшей в его команде, все члены которой скрывались под кличками смертоносных змей. Невеста получила прозвище Черная мамба - за свою быстроту, эффективность и опасность. Приходит день, когда Невеста решает выйти из бизнеса. Ее решение чревато неприятностями для фирмы, и в день ее свадьбы на Невесту совершается покушение. Команда Билла, которая именует себя «Отряд убийств «Смертельная гадюка», расправляется с женихом и всеми, кто был на свадьбе. Невеста чудом остается жива, проводит пять лет в коме, а затем пробуждается и начинает мстить предателю Биллу и его команде.

7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 декабря 2003
Премьера в мире 29 сентября 2003
Возраст 18+
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Ума Турман
Ума Турман
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убить Билла 3 постера
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Наша рецензия
Давненько от Квентина Тарантино не было слышно ничего нового. То есть слышно-то как раз было, а вот видно не было. Друг Квентин несколько лет предавался напряженной работе мысли и сочинял очередную многотомную историю про очередных несчастных ублюдков и недоношенных отморозков. Сочинил. История называется почти поэтически (настолько, конечно, насколько поэзия доступна сознанию этого человека, демонстрирующего своим деформированным черепом и дебильным выражением лица следы водянки головного…
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