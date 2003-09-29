Убить Билла, 2003

Много лет назад Билл, босс международной преступно-террористической организации, занимающейся заказными убийствами, отдал Невесту на обучение и воспитание мастеру восточных единоборств Пай Мею. Тот сделал из нее совершенную машину убийств. Невеста долго работала на Билла и считалась лучшей в его команде, все члены которой скрывались под кличками смертоносных змей. Невеста получила прозвище Черная мамба - за свою быстроту, эффективность и опасность. Приходит день, когда Невеста решает выйти из бизнеса. Ее решение чревато неприятностями для фирмы, и в день ее свадьбы на Невесту совершается покушение. Команда Билла, которая именует себя «Отряд убийств «Смертельная гадюка», расправляется с женихом и всеми, кто был на свадьбе. Невеста чудом остается жива, проводит пять лет в коме, а затем пробуждается и начинает мстить предателю Биллу и его команде.