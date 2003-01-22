В неведомой стране, измученной гражданскими войнами, правительство решает провести масштабный благотворительный концерт. Эта миссия поручена первоклассному антрепренеру Нине Веронике, но когда становится ясно, что звезды не спешат ехать в адское пекло, ей на помощь приходит бывалый Дядюшка Добряк. У него есть гениальная идея — вытащить из тюрьмы своего бывшего подопечного, легендарного рокера Джека Фэйта. Среди всеобщего безумия его шоу может стать сенсацией или провалом, но чтобы оно состоялось, Нине и Добряку придется рискнуть всем, в том числе — своей головой…
|22 января 2003
|Россия
|12+
|22 января 2003
|Казахстан
|22 января 2003
|Украина
|19 февраля 2004
|Чехия
|U