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Постер фильма Шоу века
5.4
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5.4

Шоу века

, 2003
Masked and Anonymous
США, Великобритания / драма, комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма Шоу века
5.4

О фильме

В неведомой стране, измученной гражданскими войнами, правительство решает провести масштабный благотворительный концерт. Эта миссия поручена первоклассному антрепренеру Нине Веронике, но когда становится ясно, что звезды не спешат ехать в адское пекло, ей на помощь приходит бывалый Дядюшка Добряк. У него есть гениальная идея — вытащить из тюрьмы своего бывшего подопечного, легендарного рокера Джека Фэйта. Среди всеобщего безумия его шоу может стать сенсацией или провалом, но чтобы оно состоялось, Нине и Добряку придется рискнуть всем, в том числе — своей головой…

В ролях

Боб Дилан
Jack Fate
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Tom Friend
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Pagan Lace
Джон Гудман
Джон Гудман
Uncle Sweetheart
Эд Харрис
Эд Харрис
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Nina Veronica
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Bobby Cupid
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Mistress
Стивен Бауэр
Стивен Бауэр
Edgar
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Editor
Майкл Пол Чан
Guard
Режиссер Ларри Чарльз
Сценарист Боб Дилан, Ларри Чарльз
Композитор Боб Дилан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 22 января 2003
Дата выхода
22 января 2003 Россия 12+
22 января 2003 Казахстан
22 января 2003 Украина
19 февраля 2004 Чехия U
MPAA PG-13
Сборы в мире $546 106
Производство American Entertainment Investors, BBC Film, Destiny Productions
Другие названия
Masked and Anonymous, Anónimos, A Máscara do Anonimato, Amžiaus šou, Az utolsó akkord, Gizli saklı, Jeźdźcy Apokalipsy, Sajandi etendus, World Gone Mad, Η μάσκα του ανώνυμου, Μασκαρεμένοι και ανώνυμοι, Маскиран и анонимен, Шоу века, ボブ・ディランの頭のなか, H maska toy anwnymoy, H maska toy anonymou, Maskaremenoi kai anonymoi, H maska tou anonymou

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Jack Fate Я всегда был певцом, и, может, не больше того. Иногда недостаточно знать смысл вещей, порой нужно понимать, чего в них нет. Что значит не знать, на что способен человек, которого любишь? Всё рушится, особенно весь этот аккуратный порядок правил и законов. То, как мы смотрим на мир — это то, кем мы на самом деле являемся. Посмотри с уютного сада — и всё кажется радостным. Поднимись повыше — увидишь грабеж и убийства. Правда и красота — в глазах смотрящего. Я давно перестал пытаться всё понять.

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