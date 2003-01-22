Jack Fate Я всегда был певцом, и, может, не больше того. Иногда недостаточно знать смысл вещей, порой нужно понимать, чего в них нет. Что значит не знать, на что способен человек, которого любишь? Всё рушится, особенно весь этот аккуратный порядок правил и законов. То, как мы смотрим на мир — это то, кем мы на самом деле являемся. Посмотри с уютного сада — и всё кажется радостным. Поднимись повыше — увидишь грабеж и убийства. Правда и красота — в глазах смотрящего. Я давно перестал пытаться всё понять.