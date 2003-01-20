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Постер фильма Афера
6.3
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6.3

Афера

, 2003
Confidence
США, Канада, Германия / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма Афера
6.3

О фильме

Джейк Вига – хитроумный и обаятельный мошенник Последняя афера Джейка привела к тому, что его дорожки пересеклись с мафией – при помощи своей команды он лишил нескольких тысяч долларов Лайонела Долби, – счетовода эксцентричного мафиозного босса Уинстона Кинга по прозвищу "Король". Мафия шутить не любит, а любит выбивать долги из тех, кто пытается ее надуть. Чтобы сохранить жизнь и расквитаться с долгами, Джейку приходится устроить новую, еще более изощренную аферу – сложнейшую схему, в которой требуется "творческий подход к бухгалтерии". Неожиданные помехи появляются одна за другой: палки в колеса Джейку вставляют его старый враг, агент ФБР Гюнтер Бутан, Трэвис, правая рука "Короля" и хитроумная блондинка-карманщица Лили на которую Джейк успел положил глаз...

В ролях

Эдвард Бернс
Эдвард Бернс
Jake Vig
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Лили
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Gunther Butan
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Кинг
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Гордо
Донал Лог
Донал Лог
Whitworth
Луис Гусман
Луис Гусман
Моррис Честнат
Моррис Честнат
Трэвис
Роберт Форстер
Роберт Форстер
Брайан Ван Холт
Брайан Ван Холт
Miles
Фрэнки Джи
Лиленд Орсер
Лиленд Орсер
Lionel Dolby
Режиссер Джеймс Фоули
Сценарист Doug Jung
Композитор Кристоф Бек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада / Германия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 12 сентября 2003
Премьера в мире 20 января 2003
Дата выхода
5 июня 2003 Россия 16+
22 августа 2003 Великобритания
8 января 2004 Германия
8 января 2004 Греция
25 апреля 2003 Дания 15
22 августа 2003 Ирландия 15A
5 июня 2003 Казахстан
25 апреля 2003 США
5 июня 2003 Украина
1 октября 2003 Франция
11 сентября 2003 Чехия 15+
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $23 014 206
Производство Lionsgate, Cinerenta Medienbeteiligungs KG, Ignite Entertainment
Другие названия
Confidence, Ambiciones secretas, Афера, Afäär, Aferistai, Akros empisteftiko, Con Fidence, Confiança, Confidence - Coup in L.A., Confidence - huijaa henkesi edestä, Confidence - La truffa perfetta, Confidence - O Golpe Perfeito, Cu trei săptămâni în urmă, El Secreto, En toute confiance, Entrika, Laka lova, Lépéselőny, Povjerljivo, Przekręt doskonały, Άκρως εμπιστευτικό, Поверително, コンフィデンス, 偷天奇谋, 行騙天下, 行骗天下, Confidence – Coup in L.A.

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Для сцены, в которой «Король» (Дастин Хоффман) впервые встречается с Джейком (в исполнении Эдвард Бернс) и Лили (в исполнении Рэйчел Вайс), Хоффман и Бернс тщательно репетировали сцену. Вайс не участвовала в репетициях, поскольку режиссёр Джеймс Фоули хотел, чтобы ей было не по себе из‑за возможного развития сцены. Поэтому, когда Хоффман наклоняется и хватает её за грудь, шокированная реакция Вайс оказалась полностью искренней.

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