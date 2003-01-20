Джейк Вига – хитроумный и обаятельный мошенник Последняя афера Джейка привела к тому, что его дорожки пересеклись с мафией – при помощи своей команды он лишил нескольких тысяч долларов Лайонела Долби, – счетовода эксцентричного мафиозного босса Уинстона Кинга по прозвищу "Король". Мафия шутить не любит, а любит выбивать долги из тех, кто пытается ее надуть. Чтобы сохранить жизнь и расквитаться с долгами, Джейку приходится устроить новую, еще более изощренную аферу – сложнейшую схему, в которой требуется "творческий подход к бухгалтерии". Неожиданные помехи появляются одна за другой: палки в колеса Джейку вставляют его старый враг, агент ФБР Гюнтер Бутан, Трэвис, правая рука "Короля" и хитроумная блондинка-карманщица Лили на которую Джейк успел положил глаз...