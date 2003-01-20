Джейк Вига – хитроумный и обаятельный мошенник Последняя афера Джейка привела к тому, что его дорожки пересеклись с мафией – при помощи своей команды он лишил нескольких тысяч долларов Лайонела Долби, – счетовода эксцентричного мафиозного босса Уинстона Кинга по прозвищу "Король". Мафия шутить не любит, а любит выбивать долги из тех, кто пытается ее надуть. Чтобы сохранить жизнь и расквитаться с долгами, Джейку приходится устроить новую, еще более изощренную аферу – сложнейшую схему, в которой требуется "творческий подход к бухгалтерии". Неожиданные помехи появляются одна за другой: палки в колеса Джейку вставляют его старый враг, агент ФБР Гюнтер Бутан, Трэвис, правая рука "Короля" и хитроумная блондинка-карманщица Лили на которую Джейк успел положил глаз...
|5 июня 2003
|Россия
|16+
|22 августа 2003
|Великобритания
|8 января 2004
|Германия
|8 января 2004
|Греция
|25 апреля 2003
|Дания
|15
|22 августа 2003
|Ирландия
|15A
|5 июня 2003
|Казахстан
|25 апреля 2003
|США
|5 июня 2003
|Украина
|1 октября 2003
|Франция
|11 сентября 2003
|Чехия
|15+
Для сцены, в которой «Король» (Дастин Хоффман) впервые встречается с Джейком (в исполнении Эдвард Бернс) и Лили (в исполнении Рэйчел Вайс), Хоффман и Бернс тщательно репетировали сцену. Вайс не участвовала в репетициях, поскольку режиссёр Джеймс Фоули хотел, чтобы ей было не по себе из‑за возможного развития сцены. Поэтому, когда Хоффман наклоняется и хватает её за грудь, шокированная реакция Вайс оказалась полностью искренней.