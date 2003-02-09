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Шик Шик
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Шик, 2003

2003 / Россия
8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Трое друзей из маленького приморского городка — Гека, Штырь и Немой — иногда выбираются в роскошный город-курорт на противоположном берегу. Они отправляются на катере туда, где всегда празднично и весело, где допоздна открыты дорогие магазины и шикарные рестораны, в одном из которых работает мачеха Геки. Однажды они видят в витрине бутика фирменный костюм, который становится для них наваждением и смыслом жизни. Кажется, что стоит только купить его, а затем — по очереди — примерить, и сбудутся все их надежды. В конце концов, пройдя через невероятные приключения и совершив ряд поступков, за которые можно было угодить за решетку, приятели собирают нужную сумму и покупают вожделенный костюм — символ их самоутверждения. Но, связав с ним свои мечты, они даже не подозревают, чем это обернется для каждого из них...

8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 9 февраля 2003
Премьера в мире 9 февраля 2003
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Бахтиер Худойназаров
В ролях
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Андрей Панин
Андрей Панин
Артур Паволоцкий
Александр Яценко
Александр Яценко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шик 1 постер
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