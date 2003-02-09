Трое друзей из маленького приморского городка — Гека, Штырь и Немой — иногда выбираются в роскошный город-курорт на противоположном берегу. Они отправляются на катере туда, где всегда празднично и весело, где допоздна открыты дорогие магазины и шикарные рестораны, в одном из которых работает мачеха Геки. Однажды они видят в витрине бутика фирменный костюм, который становится для них наваждением и смыслом жизни. Кажется, что стоит только купить его, а затем — по очереди — примерить, и сбудутся все их надежды. В конце концов, пройдя через невероятные приключения и совершив ряд поступков, за которые можно было угодить за решетку, приятели собирают нужную сумму и покупают вожделенный костюм — символ их самоутверждения. Но, связав с ним свои мечты, они даже не подозревают, чем это обернется для каждого из них...