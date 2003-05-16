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Заблудшие
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Les Égarés

Заблудшие, 2003

2003 / Франция / Великобритания
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Июнь 1940 года. Париж оккупирован нацистами. Овдовевшая школьная учительница Одиль, поддавшись общей панике, решает бежать из города вместе с двумя детьми. Когда дорогу, по которой идет поток беженцев, обстреливают из самолетов, машина Одиль ломается, и они с детьми вынуждены укрыться в лесу.

Там они сталкиваются с Иваном, семнадцатилетним безграмотным беглецом. Парень, неплохо приспособившийся к условиям военного времени, помогает семейству выжить, но временами его странные поступки пугают женщину...

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 16 мая 2003
Премьера в мире 16 мая 2003
Возраст 16+
Режиссер
Андре Тешине
Андре Тешине
В ролях
Эмманюэль Беар
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Грегуар Лепренс-Ренге
Клеменс Мейер
Сэмюэл Лабарт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заблудшие 2 постера
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25 января 2022 15:07
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