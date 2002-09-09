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Постер фильма Миля лунного света
6.9
Киноафиша Фильмы Миля лунного света
6.9

Миля лунного света

, 2002
Moonlight Mile
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Миля лунного света
6.9

О фильме

Незадолго до свадьбы трагически погибает невеста Джо. Молодой человек считает своим долгом остаться с родителями погибшей девушки. В то время, как герой размышляет сможет ли он когда-нибудь начать жизнь заново, в его судьбе появляется другая…

В ролях

Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Joe Nast
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Ben Floss
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Jojo Floss
Алексия Ландо
Cheryl
Эллен Помпео
Эллен Помпео
Ричард Мессинг
Rabbi
Лев Фридман
Cantor
Боб Кленденин
Server #1
Холли Хантер
Холли Хантер
Джим Файф
Server #2
Мэри Эллен Трейнор
Mrs. Meyerson
Ричард Фэнси
Mr. Meyerson
Режиссер Брэд Силберлинг
Сценарист Брэд Силберлинг
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 21 февраля 2003
Премьера в мире 9 сентября 2002
Дата выхода
20 февраля 2003 Россия 16+
3 апреля 2003 Германия
10 января 2003 Греция
7 февраля 2003 Италия
20 февраля 2003 Казахстан
9 сентября 2002 Канада
27 сентября 2002 США
20 февраля 2003 Украина
9 октября 2003 Чехия 12+
28 июня 2003 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $21 000 000
Сборы в мире $10 011 050
Производство Touchstone Pictures, Hyde Park Entertainment, Reveal Entertainment
Другие названия
Moonlight Mile, La vida continúa, Ay ışığında, Baby's in Black, El compromiso (Moonlight Mile), Goodbye Hello, Holdfényév, Ljubezen v mesecini, Menesienos mylia, Mila księżycowego światła, Moonlight Mile - Eine Familiengeschichte, Moonlight Mile - surun tie, Moonlight Mile - Voglia di ricominciare, Pikra feggaria, Sonhos Desfeitos, Vida Que Segue, Πικρά φεγγάρια, Лунният път, Миля лунного света, ムーンライト・マイル, 讓愛自由, 情义三人行, 让爱自由

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Цитаты

Joe Nast Прости, я не могу, я просто не могу это сделать. Этого не было. Мы любили друг друга, мы расстались. Если я не скажу — боже, если я сейчас это не скажу, то никогда — она никогда не станет частью этого. Что мы... что мы вообще здесь делаем? Я даже... я даже не знаю этого парня. Она — она даже не знала этого парня. Какое он имеет к ней отношение? Я не... смотри, ты попросил привести её сюда, а её нет — её просто нет. И что бы ни случилось здесь, что бы ни случилось с этим парнем, её здесь нет. И единственный способ, которым ты можешь привести её сюда — это правда. Я не знаю... я не знаю, что ещё сказать. Просто скажи, что мне говорить, и клянусь, я постараюсь, но если ты хочешь её, ты должен говорить честно. Ты должен понять, что у Дианы был этот дар — она умела вытягивать из людей настоящее, не просто лучшее, а их честность. И, наверное, она делает это снова, потому что я никак не мог сидеть здесь и говорить то, что не верю, что выходит у меня изо рта. Это была Диана, у которой наконец хватило смелости. Она была той, кто сказал мне, что я не хочу это делать. И думаю, она делает это снова, потому что всё это — всё это то, чего она бы не хотела. Она не была невестой. Она не была жертвой. Она была сильной и настоящей, запутанной и безумно честной, как её мать. И если я сижу здесь и пытаюсь представить всё иначе, я... О, прости, прости. Я просто... Я думал — я думал, что если я смогу... нарисовать те картины, которые тебе нужны, знаешь, что... что как-то... что как-то это принесёт этим людям покой, наконец, и они вернут себе дочь, или... Но это не то, как она бы хотела. Правда тяжела. Иногда она кажется такой неправильной, знаешь — цвета не те, стиль не тот, но, думаю, именно там живут хорошие вещи.

Отзывы о фильме

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