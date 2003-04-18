Действие новой, весьма фривольной комедии происходит в начале XX столетия в столице Российской Империи, Санкт-Петербурге. В ней есть все, что так любит зритель: любовная неразбериха, измены, неожиданности, остроумные диалоги, страсти и, конечно, дуэль. Интрига закручивается вокруг любовного треугольника. Аглая является предметом страсти профессора-орнитолога Павла Петровича Марусина, влюбленного в нее всем своим сердцем. Но любовь его совсем не трогает Аглаю — она замужем за отставным артиллеристом, и имеет богатого любовника-фабриканта, ее жизнь и без него насыщена переживаниями и эмоциями. Все это время муж даже не догадывается о неверности жены, и все бы так и продолжалось, но... любовники теряют осторожность...