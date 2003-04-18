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Ключ от спальни

Klyuch ot spalni 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие новой, весьма фривольной комедии происходит в начале XX столетия в столице Российской Империи, Санкт-Петербурге. В ней есть все, что так любит зритель: любовная неразбериха, измены, неожиданности, остроумные диалоги, страсти и, конечно, дуэль. Интрига закручивается вокруг любовного треугольника. Аглая является предметом страсти профессора-орнитолога Павла Петровича Марусина, влюбленного в нее всем своим сердцем. Но любовь его совсем не трогает Аглаю — она замужем за отставным артиллеристом, и имеет богатого любовника-фабриканта, ее жизнь и без него насыщена переживаниями и эмоциями. Все это время муж даже не догадывается о неверности жены, и все бы так и продолжалось, но... любовники теряют осторожность...

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 18 апреля 2003
Дата выхода
18 апреля 2003 Россия 12+
18 апреля 2003 Казахстан
11 ноября 2003 США
18 апреля 2003 Украина
Производство Мосфильм
Другие названия
Klyuch ot spalni, Klucz od sypialni, Raktas nuo miegamojo, Ключ от спальни
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
4.9 IMDb
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