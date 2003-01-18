Оповещения от Киноафиши
Клубная мания
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Клубная мания

Клубная мания

Party Monster 18+
О фильме

О фильме

Фильм основан на реальной истории. В Нью-Йорке существовала группа подростков, называвших себя clubboyz. Они наряжались в разноцветные одежды и устраивали вечеринки в самых необычных местах: метро, супермаркетах, автобусах, закусочных... Джеймс, лучший друг Майкла Элига рассказывает историю своего друга, который находится в тюрьме. 16-ти летний Майкл приехал в Нью-Йорк, чтобы завоевать город. Он работал в клубе официантом, и начал проводить там вечеринки. С каждой неделей вечеринки становились все более сумасшедшими. Все более сумасшедшим становился и круг общения Майкла – трансвестит Кристина, начинающий диджей-наркоман Кеоки... Сможет ли Майкл преодолеть опасные соблазны большого города? Продолжительность: 98 мин.

Страна США / Нидерланды
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 18 января 2003
Дата выхода
18 августа 2003 Россия
17 октября 2003 Австралия
18 августа 2003 Беларусь
17 октября 2003 Великобритания
30 апреля 2004 Италия
18 августа 2003 Казахстан
5 сентября 2003 США
16 декабря 2004 Таиланд
18 августа 2003 Украина
27 мая 2004 Чехия 18+
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $782 606
Производство World of Wonder Productions, Killer Films, ContentFilm
Другие названия
Party Monster, Party szörnyek, Petrecăreţul, Клубная мания, パーティ・モンスター
Режиссер
Фентон Бэйли
Рэнди Барбато
В ролях
Маколей Калкин
Маколей Калкин
Сет Грин
Сет Грин
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Большая часть сцен с употреблением наркотиков в фильме была смягчена по сравнению с реальными привычками Майкла Алига и Джеймса Сент-Джеймса, поскольку иначе это могло бы показаться неправдоподобным.

Цитаты
Майкл Алиг [поёт] Приветствую вас, граждане. Мы живём в эпоху, когда стремление ко всем ценностям, кроме денег, успеха, славы и гламура, либо дискредитировано, либо разрушено. Деньги, успех, слава, гламур.
Слушать
саундтрек фильма Клубная мания
