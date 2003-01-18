Фильм основан на реальной истории. В Нью-Йорке существовала группа подростков, называвших себя clubboyz. Они наряжались в разноцветные одежды и устраивали вечеринки в самых необычных местах: метро, супермаркетах, автобусах, закусочных... Джеймс, лучший друг Майкла Элига рассказывает историю своего друга, который находится в тюрьме. 16-ти летний Майкл приехал в Нью-Йорк, чтобы завоевать город. Он работал в клубе официантом, и начал проводить там вечеринки. С каждой неделей вечеринки становились все более сумасшедшими. Все более сумасшедшим становился и круг общения Майкла – трансвестит Кристина, начинающий диджей-наркоман Кеоки... Сможет ли Майкл преодолеть опасные соблазны большого города? Продолжительность: 98 мин.
|18 августа 2003
|Россия
|17 октября 2003
|Австралия
|18 августа 2003
|Беларусь
|17 октября 2003
|Великобритания
|30 апреля 2004
|Италия
|18 августа 2003
|Казахстан
|5 сентября 2003
|США
|16 декабря 2004
|Таиланд
|18 августа 2003
|Украина
|27 мая 2004
|Чехия
|18+
Большая часть сцен с употреблением наркотиков в фильме была смягчена по сравнению с реальными привычками Майкла Алига и Джеймса Сент-Джеймса, поскольку иначе это могло бы показаться неправдоподобным.