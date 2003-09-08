Другой мир, 2003

В мире уже много веков идет жестокая война между кланами вампиров и оборотней. Селин, член элитного отряда «Торговцев смертью», посвятила свое существование искоренению разбросанных по всей Земле очагов оставшихся оборотней. Со смертью верховного повелителя ликанов, Люциана, победа вампиров кажется близкой; однако, когда их заклятый враг проявляет особый интерес к, казалось бы, безобидному человеку, доктору Майклу Корвину, Селена раскрывает древний заговор оборотней: они хотят создать бессмертный гибрид, с помощью которого можно выиграть войну. Сможет ли героиня предотвратить гибель своего народа? И хочет ли она этого?
Прекрасная Селин из племени вампиров-воинов, сильнее любого смертного в десять раз, сражается против своих заклятых врагов – оборотней. И самое ужасное и необыкновенное, что могло произойти, свершилось: Селин полюбила одного из тех, кого следует ненавидеть и уничтожать.
Уже много столетий идет невидимая человеческому глазу война между кланами вампиров и оборотней. Чья победа вам больше по вкусу?
Просто кул!)