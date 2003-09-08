Другой мир, 2003

Прекрасная Селин из племени вампиров-воинов, сильнее любого смертного в десять раз, сражается против своих заклятых врагов – оборотней. И самое ужасное и необыкновенное, что могло произойти, свершилось: Селин полюбила одного из тех, кого следует ненавидеть и уничтожать.

Уже много столетий идет невидимая человеческому глазу война между кланами вампиров и оборотней. Чья победа вам больше по вкусу?