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Underworld

Другой мир, 2003

2003 / США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В мире уже много веков идет жестокая война между кланами вампиров и оборотней. Селин, член элитного отряда «Торговцев смертью», посвятила свое существование искоренению разбросанных по всей Земле очагов оставшихся оборотней. Со смертью верховного повелителя ликанов, Люциана, победа вампиров кажется близкой; однако, когда их заклятый враг проявляет особый интерес к, казалось бы, безобидному человеку, доктору Майклу Корвину, Селена раскрывает древний заговор оборотней: они хотят создать бессмертный гибрид, с помощью которого можно выиграть войну. Сможет ли героиня предотвратить гибель своего народа? И хочет ли она этого? 

  • За несколько дней до премьеры фильма в США президент студии Screen Gems дал зеленый свет съемкам не только продолжения серии, но и ее приквела, когда увидел огромное количество проданных по предзаказу билетов в одной только Канаде.
  • «Боевые собаки» за пределами замка вампиров на самом деле были очень послушными и игривыми, которые были единственными доступными собаками в то время. Для сцены, где они преследуют Скотта Спидмана, режиссеру Лену Уайзману пришлось снять короткие клипы с бегущими собаками, а затем добавить звуки злобного лая. Но если присмотреться, то можно увидеть, как их хвосты радостно виляют взад и вперед.

Прекрасная Селин из племени вампиров-воинов, сильнее любого смертного в десять раз, сражается против своих заклятых врагов – оборотней. И самое ужасное и необыкновенное, что могло произойти, свершилось: Селин полюбила одного из тех, кого следует ненавидеть и уничтожать.

Уже много столетий идет невидимая человеческому глазу война между кланами вампиров и оборотней. Чья победа вам больше по вкусу?

7.7 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2003
Премьера в России 16 октября 2003
Премьера в мире 8 сентября 2003
Возраст 18+
Режиссер
Лен Уайзман
Лен Уайзман
В ролях
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Скотт Спидмэн
Скотт Спидмэн
Шэйн Бролли
Майкл Шин
Майкл Шин
Билл Найи
Билл Найи
Все актеры и съемочная группа
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Другой мир
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Как сказал однажды кандидат исторических наук Геннадий Янаев, бывший по совместительству вице-президентом СССР и председателем ГКЧП, «все смешалось в доме Обломовых». Эта фраза как нельзя более кстати подходит к фильму дебютанта Лена Уайзмана, посвятившего нас в шокирующие подробности тотального животного беспредела, который творится рядом с нами и почти что у нас на глазах. Фактически «Другой мир» – странная современная версия истории о Ромео и Джульетте. Только Джульетта здесь снабжена…
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LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Лучший фильм из трилогии.✊

Просто кул!)
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