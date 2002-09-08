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8 миля 8 миля
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8 Mile

8 миля, 2002

2002 / США / Германия
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в пригороде Детройта в 1995 году, в самый разгар экономического кризиса и конфликта между белым и цветным населением города. Белый молодой человек Джимми Смит-младший по прозвищу Кролик работает на заводе и пытается свести концы с концами, участвуя в рэп-баттлах на сценах, где влияние и признание принадлежат афроамериканцам.

  • Песня Lose Yourself была написана исполнителем главном роли Эминемом специально для картины и выиграла «Оскар», таким образом став первой рэп-композицией в истории премии, победившей в номинации «Лучшая песня».
  • Лист бумаги в руках главного героя в сцене в автобусе – тот самый, на котором Эминем написал Lose Yourself. Впоследствии артефакт был продан на аукционе за 10 тысяч долларов.
  • Ради роли Джимми Эминем похудел на 10 кг.
  • На роль Алексы (Бриттани Мерфи) претендовали Элиза Душку, Сара Мишель Геллар, Алисия Сильверстоун и Кристина Риччи.
  • На пост режиссера рассматривались кандидатуры Квентина Тарантино, Алана Паркера, Дэнни Бойла и Стивена Далдри.
  • Майкл Шеннон, сыгравший роль бойфренда матери Джимми, в реальной жизни примерно на два года младше Эминема.
  • Съемки фильма прошли непосредственно в Детройте и заняли 58 дней.

Не важно, где мы живем, не важно, кто мы, важно, что все мы окружены границами, реальными или вымышленными. “8 Миля” - это история о границах, определяющих нашу жизнь, о рамках, куда она вписана. Главный герой – простой парень, который пытается найти в себе силу и мужество, чтобы вырваться из этих границ, переступить через них…

7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 6 марта 2003
Премьера онлайн 16 мая 2021
Премьера в мире 8 сентября 2002
Возраст 18+
Режиссер
Кертис Хэнсон
В ролях
Эминем
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Мекхи Пфайфер
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Клои Гринфилд
Все актеры и съемочная группа
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8 миля

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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рэпер 50 Cent анонсировал сериал о жизни Эминема на основе «8 мили» Ранее один из главных актеров оригинального фильма раскритиковал идею создания продолжения.
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9 января 2023 10:19
Эминем сыграет в сериале под названием BMF о чернокожей мафии в Детройте Он сыграет наркоторговца. 
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18 августа 2021 15:51
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