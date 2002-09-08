8 миля, 2002

Не важно, где мы живем, не важно, кто мы, важно, что все мы окружены границами, реальными или вымышленными. “8 Миля” - это история о границах, определяющих нашу жизнь, о рамках, куда она вписана. Главный герой – простой парень, который пытается найти в себе силу и мужество, чтобы вырваться из этих границ, переступить через них…