8 миля, 2002

Действие разворачивается в пригороде Детройта в 1995 году, в самый разгар экономического кризиса и конфликта между белым и цветным населением города. Белый молодой человек Джимми Смит-младший по прозвищу Кролик работает на заводе и пытается свести концы с концами, участвуя в рэп-баттлах на сценах, где влияние и признание принадлежат афроамериканцам.
Не важно, где мы живем, не важно, кто мы, важно, что все мы окружены границами, реальными или вымышленными. “8 Миля” - это история о границах, определяющих нашу жизнь, о рамках, куда она вписана. Главный герой – простой парень, который пытается найти в себе силу и мужество, чтобы вырваться из этих границ, переступить через них…