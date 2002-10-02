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Постер фильма Перевозчик
7.3
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7.3

Перевозчик

, 2002
The Transporter
Франция, США / драма, триллер, боевик / 18+
Постер фильма Перевозчик
7.3

Причины посмотреть

О фильме

Фрэнк Мартин — бывший военный спецназовец, который зарабатывает на жизнь выполняя опасную работу. Он — перевозчик, человек, доставляющий груз из точки А в точку Б. Клиенты и груз могут быть любыми, главное условие — платежеспособность. А еще у Фрэнка есть три непреложных правила: никогда не менять условия сделки, не называть имен и ни при каких обстоятельствах не открывать груз. Виртуозно управляя своим BMW, Фрэнк быстро выполняет поставленную задачу и мгновенно заметает следы.

Однажды Фрэнка нанимает американец по прозвищу Уолл-Стрит. Сотрудничество начинается по хорошо отработанной схеме, но затем кое-что идет не по сценарию. Заглянув в багажник Фрэнк замечает, что выданный ему груз пошевелился. Принципиальному исполнителю приходится нарушить собственное правило номер три и заглянуть в сумку. Там обнаруживается симпатичная девушка азиатской наружности с заклеенным ртом — дочь влиятельного китайского наркодилера. Вслед за третьим правилом, Фрэнк нарушает и два оставшихся, а потом в его жизни начинаются серьезные неприятности...

Опасные осложнения следуют, когда в прошлом солдат американских спец.подразделений, превращенный в солдата наемника, получает заказ на похищение дочери китайского повара, который занимается контрабандой его соотечественников во Францию.

В ролях

Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Фрэнк Мартин
Шу Ци
Лай
Рик Янг
Мистер Квай
Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Инспектор Таркони
Даг Рэнд
Leader
Дидье Сен Мелен
Boss
Мэтт Шульц
Уолл Стрит
Шу Ци
Шу Ци
Лай
Тонио Десканвей
Thug 1
Laurent Desponds
Thug 2
Маттье Альбертини
Thug 3
Режиссер Кори Юэн, Луи Летерье
Сценарист Люк Бессон, Роберт Марк Кэмен
Композитор Стэнли Кларк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 27 декабря 2002
Премьера в мире 2 октября 2002
Дата выхода
2 января 2003 Россия 16+
18 февраля 2003 Австралия
2 октября 2002 Бразилия
17 января 2003 Великобритания
28 ноября 2002 Венгрия
8 мая 2003 Германия
17 января 2003 Ирландия 15
17 января 2003 Испания
18 февраля 2003 Италия
2 января 2003 Казахстан
11 октября 2002 Канада
6 декабря 2002 Румыния
2 октября 2002 США
2 января 2003 Украина
2 октября 2002 Финляндия K-16
23 октября 2002 Франция
30 января 2003 Чехия 12+
10 января 2003 Швеция
30 января 2003 Южная Корея 15
1 февраля 2003 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $21 000 000
Сборы в мире $43 928 932
Производство EuropaCorp, TF1 Films Production, Current Entertainment
Другие названия
The Transporter, El transportador, Transporter, Транспортер, A szállító, Carga Explosiva, Correio de Risco, Curierul, Eltuvchi, Kuriér, Kurjers, Kurýr, Le transporteur, Người Vận Chuyển, Prenasalec, Riskikuller, Taşıyıcı, The Transporter - Välittäjä, Transporteris, Wan ming kuai di, Перевізник, Перевозчик, トランスポーター, 玩命快递, 玩命快遞, 玩命速递, 绝命速递, 非常人贩, The Transporter 1, The Transporter 1 (2002), Transporter 1

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

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Новости о фильме

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