Фрэнк Мартин — бывший военный спецназовец, который зарабатывает на жизнь выполняя опасную работу. Он — перевозчик, человек, доставляющий груз из точки А в точку Б. Клиенты и груз могут быть любыми, главное условие — платежеспособность. А еще у Фрэнка есть три непреложных правила: никогда не менять условия сделки, не называть имен и ни при каких обстоятельствах не открывать груз. Виртуозно управляя своим BMW, Фрэнк быстро выполняет поставленную задачу и мгновенно заметает следы.
Однажды Фрэнка нанимает американец по прозвищу Уолл-Стрит. Сотрудничество начинается по хорошо отработанной схеме, но затем кое-что идет не по сценарию. Заглянув в багажник Фрэнк замечает, что выданный ему груз пошевелился. Принципиальному исполнителю приходится нарушить собственное правило номер три и заглянуть в сумку. Там обнаруживается симпатичная девушка азиатской наружности с заклеенным ртом — дочь влиятельного китайского наркодилера. Вслед за третьим правилом, Фрэнк нарушает и два оставшихся, а потом в его жизни начинаются серьезные неприятности...
Опасные осложнения следуют, когда в прошлом солдат американских спец.подразделений, превращенный в солдата наемника, получает заказ на похищение дочери китайского повара, который занимается контрабандой его соотечественников во Францию.
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