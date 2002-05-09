Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Глаз
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Глаз

Глаз

Jian gui / The Eye 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ман ослепла в два года. В двадцать ей трансплантировали роговицу и восстановили зрение. Но она стала жертвой необъяснимых явлений. Таинственые фигуры, вестники смерти, преследуют ее неотступно. К тому же Ман видит в зеркале не собственное отражение, а лицо Лин, чью роговицу ей пересадили. Кошмарные видения сводят Ман с ума. И она отправляется на поиски Лин...

Страна Гонконг / Сингапур / Великобритания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 9 мая 2002
Дата выхода
22 мая 2003 Россия 16+
27 сентября 2002 Великобритания
9 мая 2002 Германия
9 мая 2002 Гонконг
21 марта 2003 Испания
16 мая 2003 Италия
22 мая 2003 Казахстан
9 мая 2002 США
22 мая 2003 Украина
20 февраля 2003 Чехия 12+
15 августа 2002 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет 4 500 000 SGD
Сборы в мире $12 165 016
Производство Film Workshop, Applause Pictures, Mediacorp Raintree Pictures
Другие названия
Gin gwai, The Eye, Oko, 見鬼, 见鬼, El ojo, A szem, Con Mắt Âm Dương, Göz, Khon hen phi, Seeing Ghosts, Silm, The Eye - Mit den Augen einer Toten, The Eye - Visão de Morte, The eye (L'ull), the EYE アイ, The Eye: A Herança, To mati, Το μάτι, Глаз
Режиссер
Дэнни Пан
Оксид Пан
В ролях
Кэнди Ло
Анжелика Ли
Уилсон Ип
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
