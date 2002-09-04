Драма, авторство в которой принадлежит одиннадцати режиссерам: Юссеф Шанин (фрагмент "Египет"); Амос Гитай (фрагмент "Израиль"); Алехандро Гонсалес Инарриту (фрагмент "Мексика"); Шохей Имамура (фрагмент "Япония"); Клод Лелуш (фрагмент "Франция"); Кен Лоуч (фрагмент "Великобритания"); Самира Махмальбаф (фрагмент "Иран"); Мира Наир (фрагмент "Индия"); Идрисса Одрраого (фрагмент "Буркина Фасо"); Шон Пенн (фрагмент "США"); Данис Танович (фрагмент "Босния-Герцеговина"). Каждая новелла из одиннадцати длится ровно одиннадцать минут, девять секунд и один кадр и каждая посвящена событиям 11 сентября в США.
|24 октября 2003
|Россия
|24 октября 2003
|Беларусь
|11 сентября 2002
|Италия
|24 октября 2003
|Казахстан
|11 сентября 2002
|США
|24 октября 2003
|Украина
|4 сентября 2002
|Франция
|11 сентября 2002
|Чехия