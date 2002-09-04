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Постер фильма 11 сентября
6.7
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6.7

11 сентября

, 2002
11'09''01 - September 11
Великобритания, Египет, Япония, Франция, Мексика, США, Иран / документальный, драма / 18+
Постер фильма 11 сентября
6.7

О фильме

Драма, авторство в которой принадлежит одиннадцати режиссерам: Юссеф Шанин (фрагмент "Египет"); Амос Гитай (фрагмент "Израиль"); Алехандро Гонсалес Инарриту (фрагмент "Мексика"); Шохей Имамура (фрагмент "Япония"); Клод Лелуш (фрагмент "Франция"); Кен Лоуч (фрагмент "Великобритания"); Самира Махмальбаф (фрагмент "Иран"); Мира Наир (фрагмент "Индия"); Идрисса Одрраого (фрагмент "Буркина Фасо"); Шон Пенн (фрагмент "США"); Данис Танович (фрагмент "Босния-Герцеговина"). Каждая новелла из одиннадцати длится ровно одиннадцать минут, девять секунд и один кадр и каждая посвящена событиям 11 сентября в США.

В ролях

Maryam Karimi
L'institutrice (segment: Iran)
Mohamad Dolati
Enfant (segment: Iran)
Agelem Habibi
Enfant (segment: Iran)
Esmat Vahedi
Enfant (segment: Iran)
Ameneh Banizadeh
Enfant (segment: Iran)
Razieh Jafari
Enfant (segment: Iran)
Hassan Rezai
Enfant (segment: Iran)
Najibeh Habibi
Enfant (segment: Iran)
Эмманюэль Лабори
Elle (segment: France)
Jérôme Horry
Lui (segment: France)
Режиссер Юссеф Шахин, Амос Гитай, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Сёхэй Имамура, Клод Лелуш, Кен Лоуч, Самира Махмальбаф, Мира Наир, Идрисса Уэдраого, Шон Пенн, Данис Танович
Сценарист Alain Brigand, Юссеф Шахин, Сабрина Дхаван, Амос Гитай
Композитор Майкл Брук, Michael Brook, Michael Brook, Mohammad Reza Darvishi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Египет / Япония / Франция / Мексика / США / Иран
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 4 сентября 2002
Дата выхода
24 октября 2003 Россия
24 октября 2003 Беларусь
11 сентября 2002 Италия
24 октября 2003 Казахстан
11 сентября 2002 США
24 октября 2003 Украина
4 сентября 2002 Франция
11 сентября 2002 Чехия
Сборы в мире $1 266 063
Производство CIH Shorts, Catherine Dussart Productions (CDP), Comme des Cinémas
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

Pablo Матери, отцы и близкие тех, кто погиб в Нью-Йорке, скоро будет 29-я годовщина нашего вторника, 11 сентября, и первая годовщина вашей утраты. Мы будем помнить вас. Надеюсь, вы будете помнить нас.

Наша рецензия

В 2002 году 11 режиссеров из 11 разных стран сняли художественно-документальный киноальманах «11`09``01 – September 11» по оригинальной идее французского продюсера Алена Бригана. Каждая из 11 новелл длится 11 минут, 9 секунд и один кадр и посвящена – прямо или косвенно – 11 сентября 2001-го. Разные сюжеты, разные стили, разная боль – одно вдохновение. Одно посвящение трагедии. Впрочем, новеллы все равно довольно-таки сильно отличаются друг от друга. Есть назидательные – Юссефа Шанина (Египет),…

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