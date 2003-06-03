Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двойной форсаж Двойной форсаж
Киноафиша Фильмы Двойной форсаж
2 Fast 2 Furious

Двойной форсаж, 2003

2003 / США / Германия
7.8 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Брайан О’Коннор ушел из полиции и стал простым уличным гонщиком. После одного из заездов он попадается в руки своих бывших коллег и те предлагают ему сделку: Коннор внедряется в банду наркоторговца и помогает его арестовать, а они забывают о его нарушениях. Вместе со своим новым напарником Романом и сексуальной связной из ФБР Моникой, Брайан приступает к выполнению опасного задания.

  • Режиссер Джон Синглтон поощрял актерскую импровизацию на площадке. Многие смешные моменты в фильме являются импровизацией. 
  • Джон Синглтон был большим фанатом первого фильма и пришел в восторг от предложения снять продолжение. 
  • Электрического устройства, которое полиция использует для отключения автомобилей, на самом деле не существует. 
  • После съемок фильма Пол Уокер получил в подарок “Nissan Skyline GT-R”, который появляется в начале фильма.
  • Уже после начала съемок, выяснилось, что у актрисы Девон Аоки водительских прав и опыта.
  • Вин Дизель выбыл из проекта после того, как запросил огромный гонорар - свыше 20 миллионов долларов. Из-за отсутствия Дизеля режиссер Роб Коэн тоже отказался возвращаться в режиссерское кресло. 
  • Единственный фильм франшизы, в котором Вин Дизель не появляется даже в небольшой роли.

Полицейский Брайан О'Коннор, которого хотят уволить с работы за сотрудничество с преступником, получает последний шанс остаться в полиции. Вместе с бывшим уголовником Романом Пирсом он должен доставить в Майами партию "грязных" денег, предназначенных для таинственного наркодилера Картера Вероне. Разоблачить его О'Коннору и Пирсу помогает тайный агент Моника Клементе.

7.8 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 21 июля 2003
Премьера онлайн 23 октября 2003
Премьера в мире 3 июня 2003
Возраст 16+
Режиссер
Джон Синглтон
Джон Синглтон
В ролях
Пол Уокер
Пол Уокер
Тайрез Гибсон
Ева Мендес
Ева Мендес
Коул Хаузер
Коул Хаузер
Лудакрис
Лудакрис
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Форсаж 7
Форсаж 7 (2015)
7.7234044
Форсаж 6
Форсаж 6 (2013)
7.836207
Форсаж 5
Форсаж 5 (2011)
8.282609
Фильм находится в подборках
Лучшие сиквелы фильмов Лучшие сиквелы фильмов
Фильмы для мальчишника Фильмы для мальчишника
Фильмы про гонки Фильмы про гонки
Все части «Форсажа» Все части «Форсажа»
Постер фильма Двойной форсаж 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Двойной форсаж смотреть онлайн

Двойной форсаж
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Форсаж 7
 
Форсаж 6
 
Форсаж 5
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
34 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Двойной форсаж
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Когда и где «Форсаж» покажут по телевизору Киноафиша составила программу показа всех фильмов «Форсаж» в январе - феврале 2022. Мир гоночных машин, ограблений и семейных ценностей возвращается на экраны телевизоров!
Написать
28 января 2022 18:53
Семья важнее законов физики: 15 самых сумасшедших трюков франшизы «Форсаж» Не менее крутые трюки можно увидеть в новой части франшизы: «Форсаж: Хоббс и Шоу» уже в кинотеатрах.
Написать
1 августа 2019 16:55
К черту физику: самые безумные экшн-сцены франшизы «Форсаж» «Форсаж» в далеком 2001 году начинался как гоночная франшиза, но за прошедшие 16 лет превратился в фестиваль зрелищных, адреналиновых и зачастую абсолютно безумных погонь, взрывов и каскадерских
Написать
18 апреля 2017 18:15
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши