Двойной форсаж, 2003

Брайан О’Коннор ушел из полиции и стал простым уличным гонщиком. После одного из заездов он попадается в руки своих бывших коллег и те предлагают ему сделку: Коннор внедряется в банду наркоторговца и помогает его арестовать, а они забывают о его нарушениях. Вместе со своим новым напарником Романом и сексуальной связной из ФБР Моникой, Брайан приступает к выполнению опасного задания.