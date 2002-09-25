Мечта Эмманюэль близка к осуществлению: наконец-то она нашла достаточно богатого мужчину, который в состоянии оплачивать все ее потребности. Однако, отправившись вместе с ним в Венецию, она узнаёт, что Жорж женат, причем именно жена распоряжается всеми его деньгами. Решив отомстить, Эмманюэль планирует рассказать Марион, жене Жоржа об их связи. Оказавшись в совершенно отчаянном положении, Жорж делает все, чтобы помешать встрече любовницы с женой – вплоть до того, что находит соучастника для этого практически невыполнимого дела. Он просит своего знакомого Мориса изобразить из себя Марион, чтобы как следует напугать Эмманюэль. С этого и начинается серия самых комических и нелепых происшествий, тем более что после появления на "месте происшествия" Джонни – крайне ревнивого дружка Эмманюэль, Жоржу также приходится облачиться в женское платье…