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Постер фильма Мою жену зовут Морис
3.7
Киноафиша Фильмы Мою жену зовут Морис
3.7

Мою жену зовут Морис

, 2003
My Wife's Name Is Maurice
Франция / приключения, комедия / 18+
Постер фильма Мою жену зовут Морис
3.7

О фильме

Мечта Эмманюэль близка к осуществлению: наконец-то она нашла достаточно богатого мужчину, который в состоянии оплачивать все ее потребности. Однако, отправившись вместе с ним в Венецию, она узнаёт, что Жорж женат, причем именно жена распоряжается всеми его деньгами. Решив отомстить, Эмманюэль планирует рассказать Марион, жене Жоржа об их связи. Оказавшись в совершенно отчаянном положении, Жорж делает все, чтобы помешать встрече любовницы с женой – вплоть до того, что находит соучастника для этого практически невыполнимого дела. Он просит своего знакомого Мориса изобразить из себя Марион, чтобы как следует напугать Эмманюэль. С этого и начинается серия самых комических и нелепых происшествий, тем более что после появления на "месте происшествия" Джонни – крайне ревнивого дружка Эмманюэль, Жоржу также приходится облачиться в женское платье…

В ролях

Элис Эванс
Emmanuelle
Claudie Arif
Режи Ласпаль
Maurice Lappin
Филипп Шевалье
Georges Audefey
Готц Отто
Johnny Zucchini
Анемон
Claire Trouabal
Мартен Ламот
Jean-Bernard Trouabal
Вирджиния Лемойн
Marion Audefey
Ги Маршан
Charles Boisdain
Юрбен Канселье
Юрбен Канселье
Poilard
Режиссер Жан-Мари Пуаре
Сценарист Раффи Шарт, Жан-Мари Пуаре
Композитор Pierre Charvet, Vincent Prezioso
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 25 сентября 2002
Дата выхода
22 мая 2003 Россия 12+
22 мая 2003 Беларусь
22 мая 2003 Казахстан
13 января 2003 США
22 мая 2003 Украина
25 сентября 2002 Франция
Бюджет €19 000 000
Сборы в мире $3 776 895
Производство Comédie Star, Warner Bros., France 2 Cinéma
Другие названия
Ma femme... s'appelle Maurice, Ma femme..., Mi mujer... se llama Mauricio, My Wife Maurice, My Wife's Name Is Maurice, Tökös átverés, Мою жену зовут Морис, Ma femme s'appelle Maurice

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 11 голосов
3.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 декабря 2023

Отзывы о фильме

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