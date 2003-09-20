Под солнцем Тосканы, 2003

Тяжело переживая развод с мужем, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо!

Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы Фрэнсис страстное желание начать новую жизнь — именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу. Вторым — заводит новые знакомства. И она еще не ведает, что третье вскоре найдет ее само. И это будет новая, всепоглощающая любовь…