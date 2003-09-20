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Под солнцем Тосканы Под солнцем Тосканы
Киноафиша Фильмы Под солнцем Тосканы
Under the Tuscan Sun

Под солнцем Тосканы, 2003

2003 / США / Италия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Тяжело переживая развод с мужем, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо!

Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы Фрэнсис страстное желание начать новую жизнь — именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу. Вторым — заводит новые знакомства. И она еще не ведает, что третье вскоре найдет ее само. И это будет новая, всепоглощающая любовь…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 20 сентября 2003
Премьера в мире 20 сентября 2003
Возраст 16+
Режиссер
Одри Уэллс
В ролях
Дайан ЛэйОн
Сандра О
Сандра О
Рауль Бова
Рауль Бова
Винсент Риотта
Винсент Риотта
Линдси Дункан
Линдси Дункан
Все актеры и съемочная группа
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Под солнцем Тосканы
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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28 июля 2022 17:07
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