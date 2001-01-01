Венецианский отель – мозаика лиц, странные стыки судеб. Киношники снимают фильм по старинной пьесе, но в стилистике "Догмы". Продажный политик из Восточной Европы проворачивает какие-то темные дела. Шикарная девушка по вызову принимает гостей в специальном номере отеля. Наемный убийца, выполнив заказ, привычно предается сексу. Майк Фиггис оттачивает формальные находки, впервые опробованные им в фильме "Таймкод".
|30 июня 2003
|Россия
|18+
|30 июня 2003
|Беларусь
|1 января 2001
|Великобритания
|30 июня 2003
|Казахстан
|1 января 2001
|США
|30 июня 2003
|Украина
Джон Вебстер — пьеса «Герцогиня Малфи» впервые была поставлена в 1614 году в лондонском театре «Глобус», а впервые опубликована в 1623 году. В экранных титрах указаны лишь название и имя автора; слово «пьеса» опущено.