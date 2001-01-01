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Постер фильма Отель
4.6
Киноафиша Фильмы Отель
4.6

Отель

, 2001
Hotel
США, Италия / комедия / 18+
Постер фильма Отель
4.6

О фильме

Венецианский отель – мозаика лиц, странные стыки судеб. Киношники снимают фильм по старинной пьесе, но в стилистике "Догмы". Продажный политик из Восточной Европы проворачивает какие-то темные дела. Шикарная девушка по вызову принимает гостей в специальном номере отеля. Наемный убийца, выполнив заказ, привычно предается сексу. Майк Фиггис оттачивает формальные находки, впервые опробованные им в фильме "Таймкод".

В ролях

Джон Малкович
Джон Малкович
Дэвид Швиммер
Дэвид Швиммер
Орнелла Мути
Орнелла Мути
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Charlee Boux
Рис Иванс
Рис Иванс
Trent Stoken
Саффрон Берроуз
Саффрон Берроуз
Duchess of Malfi
Макс Бисли
Макс Бисли
Antonio
Фабрицио Бентивольо
Фабрицио Бентивольо
Very Important Doctor
Брайан Бовелл
Cardinal
Элизабетта Каваллотти
Abducted Hotel Guest
Валентина Черви
Валентина Черви
Hotel Maid
Джордж ДиЧенцо
Boris
Режиссер Майк Фиггис
Сценарист Хиткоут Уильямс, Майк Фиггис
Композитор Майк Фиггис, Энтони Маринелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Италия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2001
Премьера в мире 1 января 2001
Дата выхода
30 июня 2003 Россия 18+
30 июня 2003 Беларусь
1 января 2001 Великобритания
30 июня 2003 Казахстан
1 января 2001 США
30 июня 2003 Украина
MPAA R
Сборы в мире $35 588
Производство Moonstone Entertainment, Hotel Productions, Cattleya
Другие названия
Hotel, Szálló, Отель, Хотел, 噩宴旅店

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 23 февраля 2024

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Джон Вебстер — пьеса «Герцогиня Малфи» впервые была поставлена в 1614 году в лондонском театре «Глобус», а впервые опубликована в 1623 году. В экранных титрах указаны лишь название и имя автора; слово «пьеса» опущено.

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