Эквилибриум, 2002

В футуристическом мире строгий правительственный режим устранил войну путем подавления эмоций: книги, искусство и музыка строго запрещены, а чувствовать – это преступление, караемое смертью. Клерик Джон Престон – правительственный агент высшего ранга, ответственный за уничтожение тех, кто сопротивляется правилам. Когда он пропускает дозу «Прозиума», изменяющего сознание наркотика, который сдерживает эмоции, Престон, который был обучен обеспечивать соблюдение строгих законов нового режима, внезапно становится единственным человеком, способным свергнуть его. Но сможет ли герой совладать с вдруг охватившими его чувствами?