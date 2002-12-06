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Эквилибриум Эквилибриум
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Equilibrium

Эквилибриум, 2002

2002 / США
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50 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В футуристическом мире строгий правительственный режим устранил войну путем подавления эмоций: книги, искусство и музыка строго запрещены, а чувствовать – это преступление, караемое смертью. Клерик Джон Престон – правительственный агент высшего ранга, ответственный за уничтожение тех, кто сопротивляется правилам. Когда он пропускает дозу «Прозиума», изменяющего сознание наркотика, который сдерживает эмоции, Престон, который был обучен обеспечивать соблюдение строгих законов нового режима, внезапно становится единственным человеком, способным свергнуть его. Но сможет ли герой совладать с вдруг охватившими его чувствами? 

  • Вопреки распространенному мнению, при съемках фильма вообще не использовались тросы. Все трюки, бросающие вызов гравитации, были выполнены традиционными средствами: например, сальто мотоцикла назад выполнялось на батуте.
  • Мечи типа кендо, используемые во время спарринга, были разработаны специально для фильма и сделаны из дерева, которое довольно легко ломалось во время съемок, потому что Кристиан Бэйл и Тайе Диггс действительно били ими друг друга.
  • В фильме использовался щенок бернского зенненхунда. Звуки, которые он издает (лай, нытье, визг и т.д.), на самом деле были изданы не собакой, а актером, который специализировался на имитации криков животных.

Будущее. На Земле царит мир. Система предельно проста — эмоции запрещены, как причина преступлений и войн. Если ты счастлив — тебя арестуют. Если плачешь, ты — вне закона. Если влюблен — совершаешь уголовное преступление. Престон — суперагент. Его миссия — найти и уничтожить каждого, кто осмелится поддаться чувствам...

8.1 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 27 февраля 2003
Премьера в мире 6 декабря 2002
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Курт Уиммер
Курт Уиммер
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Тай Диггс
Ангус Макфейден
Шон Бин
Шон Бин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эквилибриум 3 постера
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Эквилибриум

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Страх 2 апреля 2015, 12:51
Немного мне в последнее время попадалось фильмов (и еще меньше книг), могущих по-настоящему поразить, ошеломить, не просто «расширить культурный… Читать дальше…
Сергей Золотарёв 7 ноября 2018, 16:09
Офигенский фильм. Разве можно прожить без эмоций,чувств, музыки. Для 2002 года боевые сцены поставлены круто. Хочется не раз пересмотреть этот фильм.
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